Kovács Tamara 14 évesen Európa-bajnoki címet szerzett

Kosárlabdázóként kezdte sportolói karrierjét Kovács Tamara, aki szűk három évvel ezelőtt váltott a dartsra, ami annyira jól sikerült, hogy a közelmúltban ifi-Európa-bajnoki címet szerzett Törökországban. A Szolnoki Baglyok DC tizennégy esztendős versenyzője mesélt karrierje eddigi alakulásáról, sikereiről.

– Milyen indíttatásból kezdtél el dartsozni?

– Édesapám révén ismerkedtem meg a sportággal. Ő még az én születésem előtt nyitott klubot Szolnokon, amelynek a mai napig tagja. Kiskoromban is dobáltam a nyilakat, de igen ritkán és csak hobbiból. Szűk három éve kezdtem komolyabb szinten űzni a sportágat. Ezt követően hamar elindultam az első versenyemen a serdülők között, ahol a fiúk és a lányok együtt szerepelnek, de így is 5. helyet szereztem. Ennek hatására többen javasolták, hogy az ifik között kezdjek indulni. Azóta két magyar bajnoki címet szereztem az ifjúságiak mezőnyében és kétszeres országos serdülő-diák­olimpiai bajnok lettem, valamint csapatban felnőtt magyar bajnok.

– Az utóbbi időben már külföldön is több viadalon indultál…

– Két éve versenyzek a nemzetközi porondon is, az első ilyen viadal számomra 2017 novemberében a Hungarian Open volt, ahol rögtön a második pozícióban zártam. Bécsben egy WDF-versenyen az aranyérem is összejött, később pedig Csehországban is sikerült diadalmaskodnom az ifik mezőnyében. Minden év kiemelt eseménye az Európa-bajnokság, amelyen Czipó Viviennel párosban ötödikek voltunk tavaly, egyéniben pedig kilencedik lettem.

– Miként alakult a mostani kontinenstorna?

– Idén ismét Ankara volt az Eb házigazdája, hat napon át tartott az esemény, végig remek volt a hangulat, jól szervezett versenyen vehettünk részt. Nem indult jól a küzdelem, hiszen párosban Laczi Viktóriával nagyon feszültek voltunk és csalódást keltően szerepeltünk, ugyanis kiestünk a csoportkörben.

– Mint tudjuk, annál szebben sikerült az egyéni verseny.

– Másnap kezdődött az egyéni és rögtön kikaptam a török ellenféltől 3:2-re, mert nem jól dobtam a kiszállókat. Ezután fejben összeszedtem magam és a hátralévő három csoportmérkőzésemet megnyertem, de a későbbi döntős holland Lerena Rietbergent 0:2-ről fordítva győztem le. A negyeddöntőt és az elődöntőt is 3:0-ra nyertem meg egy másik holland, illetve az angol riválisom, Beau Greaves ellen, pedig utóbbi volt a címvédő, de ott hoztam a legjobb formámat. A döntő előtt nagyon izgultam, és ez kiütközött 3:2-nél, amikor meccsnyilam volt, amit nem tudtam kihasználni, így a hatodik legben egyenlített Lerena Rietbergen, viszont a mindent eldöntő hetedik felvonásban már higgadtabb voltam és 4:3-as győzelmet arattam holland ellenfelemmel szemben, ezzel pedig megszereztem az Európa-bajnoki címet.

Otthonában sem tétlenkedik

Édesapja, Kovács István – egykoron felnőtt magyar bajnok magasugró volt (szerk.) – és Ziegenhám Medárd tanítványa kitért a tréningjeire is, amelyeket több helyen végez.

– Mindennap két órát gyakorolok otthon, vannak feladataim, amiket végre kell hajtanom, például csak a bullra célzok, vagy csak a tripla húszra. A klubban – amelynek az edzései az Aradi borozóban vannak – általában meccsezünk egymás ellen.

– Közel harminc fő alkotja a Szolnoki Baglyok DC csapatát, így változatosak a játékok, sok a partner. Az iskolával is jól össze tudom hangolni a sportot, szeptembertől középiskolás leszek, a Széchenyi István Gimnázium testnevelés tagozatos osztályában folytatom tanulmányaimat.