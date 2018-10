Közel kétszázan röplabdáznak a jászberényi utánpótlásban

Jászberényben nagy népszerűségnek örvend a röplabda. A női csapat évek óta remekül szerepel az első osztályban, most pedig az utánpótlást vesszük górcső alá. Deme Gábor vezetőedző számolt be a korosztályos csapatok eredményességéről és a jövőbeli célokról.

Mint azt Deme Gábor elmondta, néhány évvel ezelőtt komoly építkezésbe kezdtek az utánpótlás terén. Viszonylag kevesen röplabdáztak Jászberényben, amikor még a felnőttegyüttes a második vonalban szerepelt.

Mostanra viszont odáig jutottak, hogy közel kétszáz gyermek látogatja az edzéseket. A kisebb korosztályokban, azaz a miniben és a gyermekben két csapatot versenyeztetnek párhuzamosan, hiszen egyre nő a kisiskolások létszáma a klubnál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az együttesek a várakozásoknak megfelelően teljesítettek az elmúlt szezonban: a gyermek és a mini korcsoportosak bejutottak a tizenhat közé, de a legszűkebb elitbe, a hattagú országos döntőbe már nem sikerült kivívni a részvételt.

A serdülőknél és az ifjúságiaknál az okozta a problémát, hogy a legjobbakat a felnőtt Extraligába nevezték és ott pályára is léptek, ezáltal a saját korosztályukban nem szerepelhettek.

A juniorok a felnőtt NB II.-ben indultak, ahol szépen helytálltak, de az alapszakasz befejezését követően az alsóházba kerültek. Az előttünk álló szezonban igyekeznek minél jobban szerepelni. Szeretnének mindegyik korcsoporttal előre lépni.

Az alapvető cél azonban a közösségépítés, a jó hangulat megteremtése, az egészségmegőrzés, a Jászságban felnövő lányok számára sportolási lehetőség biztosítása. Hosszú távon pedig olyan játékosok kinevelése, akik az Extraligában is meghatározó emberek lehetnek.

Példaképekből nincsen hiány, Pintér Andrea és Lékó Lilla saját nevelésű sportolók és emellett magyar válogatottak is. Az utánpótlásért is felelős szakvezető kiemelte, hogy a térségben nagyon népszerű a röplabda, a felnőttek mérkőzésére rendre átjárnak a fiatalok a környező településekről és nagy lelkesedéssel biztatják a hölgyeket.

Alattyánból, Jászalsó­szent­györgyről, Jásztelekről is rendszeresen látogatják az edzéseiket. Az ennél távolabbi városokból, községekből azonban már nem tudják megoldani a szülők, hogy elhozzák a gyerekeket Jászberénybe, ezért is számít nagy előrelépésnek, hogy az egyesület égisze alatt Nagykátán és Jászkiséren is folyik oktatás szakképzett edzők segítségével.

Szeptembertől pedig Jászapáti is csatlakozott a programhoz, ezáltal még tovább bővült az utánpótlásbázisuk. Az egyre növekvő létszám miatt szükségük lenne egy új csarnokra. Ennek érdekében pályázatot fognak benyújtani a honi szövetség felé, és amennyiben ezt az elnökség elfogadja, akkor megkezdődhet a röplabdaterem építése.