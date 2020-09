Közel volt az éremhez a szolnoki Szabó Márton

Sokan irigylik most az evezősöket, ők legalább versenyezhetnek, sőt nemzetközi regattán is indulhatnak. Egy hónap múlva a lengyelországi Poznanban rendezik a felnőttek Európa-bajnokságát, ezt megelőzve, az elmúlt hétvégén az U23-as korosztály legjobbjai a duisburgi kontinensviadalon tették vízre hajóikat.

Harminckét ország 650 evezőse között 31 honfitársunk is ott lapátolt a Ruhr-vidéki város evezős centrumában. Mint az elmúlt években azt megszokhattuk, most is indult a szolnoki Tisza Evezős Egylet részéről versenyző, méghozzá Szabó Márton, aki egypárban képviselte színeinket.

– Mivel az idén ez volt az eddigi legnagyobb viadal, szép számú és erős mezőny gyűlt össze a németországi U23-as Eb-n – mondta hírportálunknak Molnár Dezső, a magyar válogatott szövetségi trénere, nem mellesleg a szolnoki csapat vezetőedzője.

– Még azok az evezősök is rajthoz állnak, akiknek már van olimpiai kvótájuk Tokióra. Mint tudjuk, az egypár is olimpia szám, ezért is kísérte nagy érdeklődés a szám minden egyes futamát. Marci ezúttal is pazarul versenyzett, magabiztosan kvalifikálta magát a fináléba.

Tegyük hozzá, hogy magyar csapatból egyedül ő tudta kiharcolni a döntőbe jutást. Nagyszerűen kezdett, hiszen 500 méternél még vezette a mezőnyt, 1000 méternél második volt, 1500 méternél pedig dobogós helyen lapátolt, ám a hajrában a román Mihai Chriuta megelőzte, így meg kellett elégednünk a negyedik hellyel.

Az aranyérmet az olasz Nicolo Carucci, míg az ezüstöt a német Moritz Wolf szerezte meg. Olyan szoros volt a befutó, hogy a győztes olasz fiú és Szabó Marci között mindössze két másodperc volt a különbség. Az az igazság, hogy a magyar felnőttbajnokság után, amit megnyert, sajnos betegségek hátráltatták a munkában. Nincs hiányérzetem, most így sikerült. Készülünk a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyekre.