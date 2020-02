Közeleg a hajrá a szolnoki Castrum-Ex Kupa küzdelmeiben

A szolnoki Castrum-Ex bajnokság csoportkörét követően a két csoport első négy-négy helyezettjének sorsolással megadott párosításában zajlottak a hatodik forduló meccsei.

A negyeddöntőket megelőzően a végső sorrendet kialakító alsóházi meccsen, a csalódott csapatok összecsapásán a Csontos FC gólerősebb támadósorának köszönhetően győzte le a Castrum-Exet. A másik mérkőzés sajnos a Műszol létszámhiánya miatt elmaradt.

Az elődöntőbe jutásért rendezett összecsapások sora a két csoportmásodik, a Stilo-Build and Job és a Fire-Oil meccsével kezdődött. A Stilo csapata játékosai lényegesen nagyobb rutinjának köszönhetően kétgólos vezetésre tett szert az első félidőben. A Fire-Oil fiataljai sok futással és töretlen lelkesedéssel igyekeztek eredményesek lenni, sikerült is rövid ideig szorosabbá alakítani az eredményt, de végül bele kellett törődniük, hogy ezen a napon a Stilo nem engedte ki a kezéből az irányítást.

A némi meglepetésre csoportnegyedikként továbbjutó Toporgó a papírforma alapján kevés eséllyel vághatott neki a másik csoport harmadikjával, a Tisza Ablakkal szembeni mérkőzésnek. Ez esetben is lényegesen több labdarúgó-tapasztalat birtokában vezetett kettővel a szünetben a Tisza Ablak, de a második játékrészben megtorpantak a helyzetek kihasználásával, ellenben védekezésük hasonlóan stabil maradt, és ha némi szerencsének köszönhetően is, de megtartották minimálisra olvadt előnyüket.

Az A csoport élén végzett Build and Job a másik hatos negyedikjével, az Oldsmobile gárdájával találkozott. Az első félidőben még csak-csak jutott energia a komolyabb ellenállásra az „öreg autósok” részéről, de a második játékrész utolsó harmadában az erő és a szerencse is elhagyta őket – nagyarányú Build and Job sikerrel végződött az élvezetes mérkőzés. A nap utolsó összecsapásán az Épszigker tavalyi győztes gárdája került szembe a torna újoncával, az SRS Autókozmetika fiatalokból álló csapatával.

Talán némi megilletődöttség is volt a fiatalokban, meg a sokpasszos, gyors játéknak sem igen lelték az ellenszerét, a félidőbeli négygólos Épszigker-előny után nem volt kétséges a továbbjutó kiléte. Ezt a tényt még a második félidőben gyors egymásutánban szerzett két SRS-gól sem tudta megváltoztatni.