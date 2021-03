Kragujevacban szerepel a szolnoki pólócsapat

Immár a negyeddöntőre készülnek a csapatok az Eurokupában.

A Szolnoki Dózsa vetélytársa a szerb Radnicski Kragujevac legénysége lesz az oda-visszavágós párharcban, amelynek első meccsét szerda este nyolc órától játsszák a kragujevaci uszodában.

A Radnicskiről azt kell tudni, hogy kétszeres szerb kupagyőztes, de a bajnoki aranyérem még hiányzik a medálgyűjteményükből, hiszen háromszor voltak másodikok. A nemzetközi porondon viszont 2013-ban megnyerték az Eurokupát. Ezzel kapcsolatban két érdekességet is érdemes megjegyezni.

Az egyik, hogy a fináléban azt az olasz Florentinát győzték le, amelyik a negyeddöntőben a szolnoki csapatot búcsúztatta. A másik, hogy a Dózsa klasszis balkezese, Filip Filipovics nyolc esztendővel ezelőtt épp a Radnicskit erősítette. A következő, 2013–14-es évadban már a Bajnokok Ligájában szerepeltek, sőt, a döntőig meneteltek, ahol azonban alulmaradtak a Barcelonetával szemben. A következő kiírásban a Bajnokok Ligája selejtezőkörében Kragujevacban szerepelt a szolnoki gárda, a meccset a Radnicski 12–10-re nyerte, de ettől függetlenül a mieink is továbbjutottak. Ez utóbbi három évad volt a kragujevaciak legeredményesebb időszaka.

A mostani BL-szezonban nem tudta kiharcolni a szerb együttes a továbbjutást a budapesti csoportból. Azért nem égtek le, közben 9–9-es döntetlent játszottak az OSC-vel. Így a Dózsához hasonlóan az Eurokupában próbálnak szerencsét. Az előző körben a hazai odavágón 7–6-ra verték a francia Strasbourg gárdáját, a visszavágót már nem játszották le, mert a franciák közül többen is megbetegedtek, így játék nélkül a szerb alakulat jutott a negyeddöntőbe.

Zsivko Gocicsot, a Dózsa vezetőedzőjét kérdeztük leendő vetélytársukról: – Mint az eredményeikből is kitűnik, ismét feljövőben van a kragujevaci klub, hiszen több tehetséges vízipólós is szerepel soraikban, akikkel már a felnőttválogatott bő keretében is számolnak. Mellettük rutinos, válogatottat is megjárt játékosok is játszanak soraikban. Mint az OSC csapatából is ismert montenegrói Aleksza Ukropina, valamint a szerb válogatottban is megfordult Sztrahinja Rasovics, aki évekig erősítette az egri legénységet. Egy légiósuk van, a Nyikita Krug nevű az orosz center.

A szakember természetesen beszélt az övéi készülődéséről is.

– Sajnos Angyal Dani játéka bizonytalan, ugyanis a múlt csütörtöki UVSE-meccsen kapott egy ütést a homlokára, ahol seb keletkezett, ezért edzéseket hagyott ki. Mi nagyon szeretnénk, ha vállalná a játékot, de nyilván első az egészség. A többiek a fedélzeten, nagyon várják az összecsapást. Busszal utazunk, kedden este már ott edzünk, aztán jöhet a párharc első mérkőzése, amelyen jó eredményt akarunk elérni.

Eurokupa, negyeddöntő az odavágó programja:

Radnicski Kragujevac (szerb)–Szolnoki Dózsa, 20.00, OSC-Újbuda–CN Sabadell (spanyol), 18.30 (Tv: DigiSport2), Mladost Zagreb (horvát)–Vouliagmeni (görög), 18.30, Dinamo Moszkva (orosz)–Crvena zvezda (szerb) 20.00. A visszavágókat jövő szombaton rendezik.