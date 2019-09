Ma este Kunszenten szerepel az Olajbányász csapata

Letudta az első edzőmeccsét a nyáron alaposan átalakuló, ismét Olajbányász néven szereplő a szolnoki kosárcsapat, amely nyolc pontos vereséget szenvedett a szlovák Prievidza otthonában.

BC Prievidza(szlovák) – Szolnoki Olajbányász 79-71 (20-6, 20-27, 18-22, 21-16)

SZOLNOK: Jones 27/9, Smith 3, Tucker 9/9, Juhos 8, Morant 15. Cserék: Krisztics 5, Pallai 4, Rudner, Tóth N. Vezetőedző: Dragan Alekszics

Rosszul kezdett az Olaj a szlovák bajnoki ezüstérmes otthonában, a folytatásban azonban szépen visszajött a meccsbe, a harmadik negyed végén csak 3 pont volt a különbség. A szlovák útlevéllel is rendelkező, az Eb elő-selejtezőkön is játszó Andre Jones 27 pontja kiemelendő, de összességében nem volt jó a Szolnok dobóteljesítménye, ami a felkészülés ezen időszakában egyáltalán nem meglepő. Tegyük hozzá, hogy Jones félig-meddig hazai pályán játszott, hiszen a 2016-17-es szezonban a Prievidza játékosa volt. A piros-feketék közül Kovács Péter hiányzott, a tavasszal kettős bokatörést szenvedő, de most már teljes intezítással dolgozó játékost pihentette Dragan Alekszics vezetőedző.

Hétfőn este fél hétkor újabb tesztmeccs vár a piros-feketékre, méghozzá a kunszentmártoni sportcsarnokban, ahol a paksi Atomerőmű SE csapata lesz az ellenfelük. El lehet mondani, hogy az atomvárosiak nagyon aktívak voltak a nyári játékospiacon. Elég annyit mondani, hogy az egykori válogatott az Olajban is megfordult, Lóránt Péter mellett a nemzeti csapatba is meghívott, a mindössze 18 éves Valerio Bodon Vincent, és a zalaegerszegi Kis Raul is piros-kékben fog szerepelni a következő évadban.

Mellettük légiósok is érkeztek Paksra, többek közt az NBA-s New York Knicks-ben is megfordult, Cleanthony Early, vagy a Jászberényből is ismert bedobó Orlando Coleman. Mellettük a magyar mag, Kovács Ákos, Eilingsfeld János és Horváth Kristóf továbbra is a Braniszlav Dzunics edző által irányított csapatban pattogtat a következő évadban is. Egy biztos jó kis edzőmeccset játszhatnak ma este a csapatok Kunszenten.