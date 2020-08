Magabiztos tószegi siker

A második kört rendezték a Magyar Kupa megyei selejtezőjében, ahol igazi meglepetés ezúttal nem született, az esélyesebb csapatok jutottak tovább.

Az előző fordulóban a Törökszentmiklóst búcsúztató Tószegre ismét nehéz feladat várt, hiszen az évek óta élcsapatnak számító Karcag volt az ellenfél. Legalábbis előzetesen ezt lehetett várni, és még az első félidő is ezt sugallta, ám már ekkor is egygólos előnyre tudott szert tenni a hazai csapat. A második játékrészben azonban hamar eldőltek a nyitott kérdések, a tószegiek nyolc perc alatt rúgtak kettőt, majd a végjátékban még egyet, így 4–0-val léptek tovább.

A megyei első osztályban újonc Martfű remekül tartotta magát a Mezőtúr ellen. A vendégek csak az 53. percben tudták feltörni a hazai védelmet Bíró Patrik gólja révén. A martfűiek azonban nem adták fel és egyenlítettek, így végül jöhettek a büntetőrúgások. Az idegek harcát aztán a vendégek bírták jobban, akik 8–7-re nyerték a tizenegyespárbajt – hosszabbítás nincs a megyei selejtezőben –, így ha nehezen is, de továbbjutottak.

A Kunhegyes és a Kisújszállás csatája úgy jöhetett létre, hogy mindkét gárda meglepetést okozott az előző körben. A hazaiak a vártnál simábban intézték el a Jánoshidát idegenben (4–1), míg a vendégek az esélyesebb Újszászt ejtették ki 3–1-gyel. A nagykunsági derbi aztán szoros küzdelmet hozott, mert ugyan a nyáron igazolt Szentmiklósi Dániel révén a kisújiak szereztek vezetést, ám Szabó Dávid még a szünet előtt egyenlített. A második játékrészben aztán a hazaiak kerültek előnybe, ám a vendégek nem sokkal később egy tízperces roham során három gólt is szereztek, így 4–2-re megfordították a mérkőzést.

Talán az egyedüli mérkőzés a Tiszaföldvár–Szajol találkozó volt, ahol nem az esélyes jutott tovább. Legalábbis a tavalyi erőviszonyok alapján inkább a vendégek győzelmére lehetett számítani. Szoros csata folyt a pályán, amit egy hatalmas zivatar szakított félbe a harmincadik percben, Szabó József játékvezetőnek be kellett rendelnie a csapatokat az öltözőkbe. A viharos idő elmúltával folytatódhatott a mérkőzés, ami csak a 80. perc után dőlt el. Előbb Szőke Ármin fejese juttatta előnyhöz a földváriakat, majd Orosz Pál be is biztosította a hazai sikert, így a hazaiak 2–0-val búcsúztatták a Szajolt.

Folytatás szerdán, amikor az utolsó megyei selejtezőkört rendezik, ahonnan a győztesek már a főtáblára jutnak. A sorsolást várhatóan hétfőn tartja meg a labdarúgó-igazgatóság.

Eredmények

Martfű – Mezőtúr 1–1 (0–0)

Büntetőkkel: 7–8

Gólszerzők: Polák (70.), ill. Bíró P. (53.).

Kiállítva: Jónás B. (91. – Mezőtúr).

Tószeg – Karcag 4–0 (1–0)

Gólszerzők: Boldizsár M. (38.), Lucza (56.), Monoki (64.), Urbán-Szabó (82. – tizenegyesből).

Kunhegyes – Kisújszállás 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Szabó D. (43.), Tyukodi M. (58.), ill. Szentmiklósi 2 (33., 78.), Németh G. (69.), Balla (73.).

Tiszaföldvár – Szajol 2–0 (0–0)

Gólszerzők: Szőke Á. (80.), Orosz P. (86.).