Majzik Bertalan szerint ezen a meccsen csak a Füred veszíthet

Már a tizedik forduló mérkőzéseit rendezik a megyei első osztályú bajnokságban a hétvégén.

Vasárnap, 14.30.

Tiszafüred (1.)–Jászfényszaru (4.)

Vezeti: Szabó József.

Habár a listavezető Tiszafüred még nem kapott ki az idén, nyolc mérkőzést követően mindössze három pont az előnye soros vetélytársával szemben. Az igazán nagy különbség a gólarányban mutatkozik meg. Míg a füredieknél a rúgott és kapott gólok száma 42–4, addig a fényszaruiaknál ez 20–12. Nyilvánvalóan ezen a meccsen nem ez fog döntetni, csak mint adat, érdekes.

Az utóbbi hetek formájából sem lehet messzemenő következtetéseket levonni, ugyanis a sorsolás szeszélye folytán, eddig a felek egy-egy igazi rangadót játszottak csak. A Füred még augusztusban nyert az Árokszállás vendégeként 5–1-re – persze azóta bebizonyosodott, hogy a JVSE nem tud olyan fajsúlyos lenni, mint volt az elmúlt években –, míg a Fényszaru épp a múlt héten a Törökszentmiklóst látta vendégül.

Ez utóbbi találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget, ráadásul a hazaiak tizenegyesből, a 89. percben tudtak kiegyenlíteni. Ezeket figyelembe véve, ez lehet az első komolyabb erőpróba mindkét csapat számára.

– Sportemberek lévén, minden mérkőzést meg akarunk nyerni, és ez az Újszász elleni döntetlent (0–0) leszámítva sikerült is. Persze, még csak most következnek az élcsapatok, de már nem is bánom, mert így végre leszűrhetjük, hogy hol is tartunk valójában – fogalmazott Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője.

– Ismerve a jászsági csapatokat, kemény, küzdelmes összecsapásra van kilátás. Fontos, hogy mindvégig a saját játékunkat játsszuk, és ne az ellenfelünkéhez alkalmazkodjunk, mert az visszaüthet. A védelmünk stabil – gyakorlatilag NB III.-as szintű –, a helyzeteink meccsről meccsre megvannak, csak az a kérdés, hogy milyen százalékban tudjuk kihasználni őket.

– Sikerült alaposan feltérképeznünk a listavezetőt, bízom benne, hogy a játékosaim a pályán is végre tudják majd hajtani az eltervezett taktikai húzásainkat – mondta Majzik Bertalan, a Jászfényszaru trénere.

– A széleket muszáj lesz lezárnunk, mert gyors embereik vannak, középen Irhás Ignácra, elöl pedig Ábel Péterre és Montvai Tiborra kell különösen odafigyelnünk. Nem tagadom, szép feladat a levédekezésük, de nem megoldhatatlan. Egyébként azt gondolom, ha ezen a meccsen valakinek veszítenivalója van, az a Tiszafüred, mi csak nyerhetünk vele, akár már egy döntetlennel is. Számunkra a Miklós elleni derbivel elkezdődött az erőltetett menet, hétről hétre rangadót játszunk, melyek során elválik, hol a helyünk a bajnokságban.

A 10. forduló további párosításai

Vasárnap, 14.30.

Jánoshida (16.)–Kisújszállás (15.)

Vezeti: Bodac Tamás.

Csépa (7.)–Jászkisér (8.)

Vezeti: Dobos Zsolt.

Tószeg (2.)–Kunhegyes (13.)

Vezeti: Skultéti Csaba.

Fegyvernek (10.)–Mezőtúr (3.)

Vezeti: Bán János.

Karcag (5.)–Szajol (11.)

Vezeti: Kóródi Ferenc.

Törökszentmiklós (6.)–Rákóczifalva (12.)

Vezeti: Rajcsányi Sándor.

Vasárnap, 15.00.

JVSE-Rosenberger (9.)–Újszász (14.)

Vezeti: Czékus Sándor.

A bajnokság állása – Megyei I. o. 1. Tiszafüred 7 1 0 42–4 22

2. Tószeg 6 1 1 21–5 19

3. Mezőtúr 6 1 1 22–11 19

4. Jászfényszaru 6 1 1 20–12 19

5. Karcag 5 2 1 13–8 17

6. Törökszentmiklós 4 4 0 24–15 16

7. Csépa 3 3 2 15–17 12

8. Jászkisér 3 0 5 17–23 9

9. Jászárokszállás 2 3 3 15–21 9

10. Fegyvernek 2 2 4 10–13 8

11. Szajol 2 1 5 19–26 7

12. Rákóczifalva 2 1 5 11–21 7

13. Kunhegyes 2 0 6 11–26 6

14. Újszász 1 2 5 8–13 5

15. Kisújszállás 1 1 6 11–24 4

16. Jánoshida 0 1 7 6–26 1