Martfűn készül az OB II.-es bajnokságra az Invictus csapata

Pólós nyelven két­kapuzás szerepelt a tréning programjában, amit Kis Gábor vezényelt. Róla azt kell tudni, hogy játékosként olimpiai bajnok, vb- és Eb-ezüstérmes, klubcsapatával, a Szolnoki Dózsával BL-győztes, sokszoros magyar bajnok és kupagyőztes. Immár két esztendeje ő az Invictus SC-nél a szakmai munka első számú felelőse.

– A két gyermekkorcsoportú csapat mellett a serdülőket és ősztől a felnőtteket is indítjuk az országos bajnokságban – kezdte Kis Gábor. – Bár vannak idősebb, rutinosabb játékosaink, a csapat átlagéletkora alig haladja meg a húsz évet. A játékosaink munka mellett tanulnak, nyilván a vízilabdát is meg akarják tanulni, mi pedig azért vagyunk itt, hogy megtanítsuk a gyerekeket játszani. Vannak a 18–19 évesek között kifejezetten ügyes játékosaink.

Adódik a kérdés, hogy beszáll-e a fiúk közé mostani mesterük, az egykori kiváló center?

– Ha kell, beszállok, de mivel sok a fiatal nálunk, segíteni kell, sok tanáccsal kell őket ellátni a partról, amit nehéz a vízből, mondjuk kétszázas pulzussal megtenni. Csak addig játszom, amíg nem megy az edzői munka rovására.

Hogy milyen volt az első edzés, arra pedig azt mondta Gábor: – Volt lendület, a fúk tették a dolgukat, persze hiányzott az összeszokottság, ami nem megy egyik napról a másikra. A lényeg, hogy mindenki figyelt és koncentrált. Azt szeretném elérni, hogy játékosaink örömmel jöjjenek az edzésekre és a meccsekre.

Mint tudjuk, a Magyar Úszószövetség elismerte az Invictusnál folyó munkát, megkapták a „Kiváló utánpótlás-nevelő műhely” címet. Most a vízipólós fiúkon a sor, amiről Mohi Zoltánnal, a klub elnökével beszélgettünk, aki edzésben van, szinte mindennap beszáll a fiúk közé, ha ideje engedi.

– Várjuk csapatunkba a régi dózsásokat, Nagy Ricsit, Hangay Zolit és a kapuba Pintér Ferit, de máris mondom, hogy nem szeniorcsapatban gondolkodunk – mondta Mohi Zoltán, aki játékosként egykoron a szöuli olimpián is szerepelt, és több mint ötszáz OB I.-es meccset játszott.

– Mi régiós klub vagyunk, martfűi, mezőtúri és szolnoki szakosztályokkal működünk. A felnőttek soraiban is van hét mezőtúri nevelésű fiatal. Vannak terveink, kis lépésekkel akarunk haladni. A martfűi fedett uszodában játsszuk a bajnoki meccseinket, közben épül szabadtéri medencénk is. Sok érdekesnek tűnő kísérőprogramot tervezünk, közte élménybeszámolókat, diszkót, éjszaki fürdőzést a nézők számára. Előbb szeptember elején hatcsapatos felkészülési tornával fogunk bemutatkozni.

Lehet tanulni és vízilabdázni

A 17 esztendős Nagy Kornél Farkas, a Szolnoki Dózsa játékosa kettős igazolással szerepelhet majd az Invictusban. – Jól érzem magamat a csapatban, mert vannak velem egykorú srácok, akikkel jól megértem magam – mondta a fiatal víziópólós. – A rutinos, válogatottat is megjárt játékosok pedig nagyon toleránsak velünk, sokat tudunk tőlük tanulni. Ez jó lehetőség számomra, hogy majd itt, a felnőttek közt is játszhatok. Most a Verseghy gimnáziumban tanulok, később egyetemre készülök, de a tanulás mellett sem akarom elhanyagolni a vízilabdát.