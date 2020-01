Másfél millió forint gyűlt össze a jótékonysági gálamérkőzésen

Hatalmas taps fogadta a pályára lépő futballistákat a Homoki Sportcsarnokban. A napokban rendezték ugyanis a III. Révay jótékonysági labdarúgó gálát.

A Hírességek Old Stars csapata mellett a rendezvény támogatói és az Andonik Média Válogatott is rúgta a bőrt. Ebben az évben a Tiszaföldvári Városi Sport Egyesület női futballistái is szerepet kaptak, a ferencvárosi hölgyek bajnokcsapatával mérhették össze tudásukat. A jótékonysági rendezvény az előző évekhez szokásos módon relikviák árverezésével zárult. Idén másfél millió forint gyűlt össze, amit az intézet egyebek mellett sportfelszerelésekre fordít majd.

Mint Magyarországon általában, Tiszaföldváron is sokan kedvelik a focit. Hatszázan gyűltek össze a minap tartott III. Révay jótékonysági labdarúgó gálán a Homoki csarnokban.

A délután jó hangulatú sor- és váltóversennyel kezdődött, ahol a tiszaföldvári általános iskolások tizenkét fős csapatai mérték össze tudásukat. A próbatételen a Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium diákjai is részt vettek.

– Az idei volt az első év, amikor a játékmester vezette a versenyt. Előre megkaptuk a feladatokat, tudtunk rá készülni, ami a fogyatékkal élő gyermekeknél kifejezetten fontos. Nagyon izgultak a gyerekek és várták a megméretést – mondta a csapat felkészítő tanára.

A késő délutáni órákban öt gálamérkőzést láthatott a közönség.

Burján Zoltán, a rendezvény egyik megálmodója kifejtette, idén először az Andonik Média Válogatott is szerepet kapott, így nemcsak futballisták, hanem zenészek is pályára léptek. A Hírességek Old Stars csapatát pedig Csank János irányította.

– Az NB I.-es múlttal rendelkező focisták mellett ebben az évben új vonalat találtunk ki. Tiszaföldváron megkedveltük a női focistákat, így ők is pályára léphettek. A Ferencváros bajnok csapata mellett a Nyíregyházi Spartacus együttese is rúgta a bőrt – részletezte a Révay EGYMI pedagógusa.

Az öt meccs alatt záporoztak a gólok.

Remili Mohamed gyors góljával vezetést szerzett a Hírességek Old Stars, majd újabb gól következett, melyre a Révay Támogató Team még reagálni tudott. Dr. Bohács Zsolt pályára lépését követően mesterhármassal pecsételte meg az 5:1-es végeredményt.

A hölgyek között a hazai csapat nagy lendülettel kezdett a Fradi ellen, akik hamar átvették a kezdeményezést, így a végeredmény 9:1 lett. A harmadik meccsen az Andonik Média Válogatott lépett pályára a Révay Támogató Teammel szemben. A szoros, izgalmakkal teli mérkőzésen csak egy gól döntött (5:4). Majd újra a gyengébbik nem harcát követhette nyomon a közönség. A bajnokok ligáját is megjárt budapestiek hármas sorcserével érkeztek Tiszaföldvárra, így könnyedén nyertek a nyíregyháziak ellen (10:1). A legutolsó mérkőzésen a Hírességek Old Stars csapata az Andonikkal szállt szembe, Remili újabb góljaival 5:1-re nyert az egykori válogatottakat is felvonultató együttes.

Az önfeledt szórakozás és a futball élvezete mellett kilenc felajánlott mez is új gazdára talált, a nap folyamán másfél millió forint gyűlt össze.

– Igazi sportiskola vagyunk mi – mondta Szabó Mihály, a Révay intézményvezetője, majd kifejtette: az összesen százhatvankét révays közül többen számos hazai és nemzetközi sportversenyen is részt vettek már legyen szó például labdarúgásról, ping-pongról vagy erőemelésről.

– Az előző években a befolyt összeget az iskolások sportversenyekre való utazására, sporteszközökre fordítottuk, de az ebben az évben minden képzeletünket felülmúlta a támogatás. Így az iskola bizottsága a közeljövőben dönti majd el, hogy mire költjük – mondta Burján Zoltán.