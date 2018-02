A második hely megtartása mellett a revans vágya is fűti a Dózsát

Magyar rangadóval zárult a Bajnokok Ligája első köre, magyar rangadóval kezdődik a második. A Szolnoki Dózsának van miért visszavágnia, hiszen két hete a Vízilabda Arénában az Eger 11–10-re nyert.

Kemény munkával telik a január-február minden, magára valamit is adó pólócsapatnál. Lévén a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is tavasszal dőlnek el a nagy kérdések, addigra kell minden szempontból a csúcson lenni.

Márpedig a Dózsa és az Eger is igencsak ott van a magára sokat adó klubok legszűkebb elitjében. Ezt a fajta felkészülési időszakot néha megtöri egy-egy komolyabb mérkőzés.

Mint amilyen a két héttel ezelőtti Szolnok–Eger is volt. A hevesi csapat többéves hányattatását torolta meg azzal, hogy 11–10-re nyert a Vízilabda Arénában.

– Engem, mint a Szolnok edzőjét, a vereség érzelmi része abszolút nem érdekel. Csakis szakmailag nézem a dolgot – mondta még a hétfői edzés előtt Cseh Sándor vezetőedző.

– Azóta is voltak meccseink, ott is látszódtak, hogy miben kell fejlődnünk. Éppen ezért mondom, hogy jelen pillanatban még nem is a meccs végeredménye érdekel, csak az számít, hogy fokozatosan lépjünk előre, mind fejben, mind fizikálisan, mind taktikailag, mind egyénileg, mind csapatszinten.

– Ha ezt elérjük, akkor mindent megtettünk a felkészülésben. Aztán úgyis négy negyed alatt fog eldőlni, sosem lehet előre megjósolni a forgatókönyvet.

Hétvégén mindkét csapat nagyon rázós bajnokit tudott le. A Dózsa a BVSC ellen nyerni tudott 10–9-re a Szőnyi úton, de a vártnál jóval több energiát kellett beletennie a medencébe.

Az Eger körmére viszont majdnem ráégett a miskolci meccs, lévén a 8–8-as végeredménynél járhatott volna jóval rosszabbul is a Dabrowski-legénység.

– Továbbra is az a célunk, hogy annyit pontot gyűjtsünk, amivel ott lehetünk a négy továbbjutó hely valamelyikén – nyilatkozta az egri klub honlapjának Dabrowski Norbert, a ZF Eger szakvezetője.

– Más kérdés, hogyha itthon is sikerülne legyőznünk a Tisza-partiakat, akkor új lehetőségek nyílnának meg előttünk. Harcosabb Szolnokra számítok, mint amilyen a legutóbbi volt, pontosan amiatt, hogy onnan sikerült elhoznunk a három pontot.

A szolnoki győzelem ellenére a legkevésbé sincs elszállva magától az egri csapat. Miért is lenne? A két héttel ezelőtti meccs ellenére – vagy éppen annak hatására – még mindig a Dózsát tartja a meccs esélyesének a hevesiek szakmai stábja.

– Nagyon készülünk a mérkőzésre, biztos vagyok benne, hogy egy hasonlóan fegyelmezett Egerrel fogunk találkozni, mint idehaza, de az is tény, hogy kicsit másabb lesz ez a mérkőzés – vélekedett a lehetőségekről Kis Gábor, a Dózsa centere.

– Azért valljuk be, az elmúlt időszakban elég sokszor felül tudtunk kerekedni az Egeren, valamikor sokkal jobban is, mint azt a papírforma alapján sejteni lehetett.

A szerda este fél hétkor kezdődő ZF-Eger–Szolnoki Dózsa Bajnokok Ligája-mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A forduló további párosításai

A BL magyar rangadójának győztese lehet a második a B csoport nyolcadik fordulóját követően. Az élen álló Pro Recco a jelenlegi harmadik Spandaut fogadja, a zászló és a három pont is egyértelműen a hazaiaknak áll.

Az ötödik és a továbbjutást érő negyedik helyért erőteljes harcot folytató Jadran Herceg Novi a hetedik Sabadellt látja vendégül, a hatodik Steauának pedig nem szabad, hogy gondot okozzon a pont nélkül utolsó Alphen legyőzése.