Megemelt létszámmal készül a jászberényi futballcsapat

Egyes információk szerint a másodosztállyal egy időben, augusztus 2-án rajtol el az NB III. következő szezonja.

A Magyar Labdarúgó-szövetség kedden adott ki közleményt, melyből kiderül, hogy az élvonal küzdelmei augusztus 15-én, míg az NB II. már augusztus 2-án elrajtol. Érdekes módon az MLSZ az NB III. kezdéséről nem ejtett szót, de feltételezhető, hogy a másodosztállyal egy időben indul el, ugyanis ugyanannyi fordulót kell ott is megrendezni, szám szerint 38 kört.

Tudniillik, a szövetség elfogadta a következő idény versenykiírásait – bár ezeket még nem tette közzé –, így eldőlt, hogy szándékaik szerint az eddigi 48 helyett 60 csapattal kívánják elindítani az NB III.-at, vagyis a három csoportban 20-20 együttes szerepel majd. A közlemény úgy fogalmaz, hogy a 37 bennmaradó gárda mellett 13 megyei bajnok és tíz élvonalbeli klub fiókcsapatából állhat össze a mezőny.

Ennek kapcsán több kérdés is felmerül: egyrészt, hogy a bennmaradók közül tényleg ennyien vállalják-e – a Sárvár például már jelezte, hogy csak a Vas megyei bajnokságban indul. A másik, hogy a megyékből valóban lesz-e 13 csapat, mert ennyi bajnok elméletileg nem fog osztályt váltani (bővebben keretes írásunkban), bár a második helyezetteket is fel lehet kérni.

Illetve az NB I.-es gárdák mindegyike akar-e majd fiókcsapatot szerepeltetni, mivel a tíz klub közül – a Honvéd II. és a Puskás Akadémia II. a bennmaradók névsorát erősíti – a hírek szerint a Ferencváros és a Budafok sem kíván ezzel a lehetőséggel élni.

Mindez persze egyelőre csak spekuláció, viszont az biztos, hogy a tartalékcsapatok csupán négy olyan játékost szerepeltethetnek majd, akik 21 évnél idősebbek.

Ami viszont már eldőlt, és ugyebár erről hírportálunk is beszámolt, hogy két csapatunk lesz a harmadosztályban, a Jászberényi FC mellett a Tiszafüredi VSE is elindul a 2020–21-es bajnokságban. Mindkét együttesnél elkezdték már a felkészülést, és a rajtig számos edzőmérkőzést is lejátszanak. A TVSE először éppen a JFC ellen lép pályára, július 4-én fogadják majd a Berényt – konkrét kezdési időpont egyelőre még nincs.

Várhatóan egyébként a két megyei egylet egyaránt a Keleti csoportba kerül majd, így a szezon során egymás riválisai lesznek, de a beosztást szintén majd csak a nevezési határidő lejárta után tudjuk meg.