Megye I.: Gergely Mátyás szerint fontos lesz, ki nyeri a párharcokat

A 27. forduló összecsapásaival folytatódnak a megyei első osztályú bajnokság küzdelmei a hétvégén.

Szombat, 17.00.

Törökszentmiklós (4.) – Mezőtúr (8.)

Vezeti: Ács Zoltán

Az új impulzusok láthatóan jó hatással vannak a Törökszentmiklósra, amely Gergely Mátyás vezetésével a Rákóczifalva és a Jászfényszaru elleni mérkőzését is megnyerte – egyaránt 2–0-ra.

Ez aligha sikerült volna a védekezés rendbetétele nélkül, ami az utóbbi időben a csapat gyenge pontjának számított. Hogy a Mezőtúr ellen is megússzák-e kapott gól nélkül, afelől vannak kétségeink, merthogy soros ellenfelük, a Mezőtúr a bajnokság egyik legjobb formában lévő együttese, hat meccs óta veretlen.

A Rákóczifalva (6–2), a Jászkisér (4–0), az Újszász (2–0), a Besenyszög (11–2) és a Fegyvernek (4–0) ellen győzni tudtak Erdősi Gyula tanítványai, míg a Jászfényszaruval 1–1-es döntetlent játszottak.

– Mikor átvettem a csapatot, muszáj volt egy kicsit rendet raknom a fejekben. Majd pedig azt kezdtem el sulykolni a fiúkba, hogy hat mérkőzésünk még hátravan, próbáljuk kihozni belőlük a legtöbbet – kezdte Gergely Mátyás.

– Örülök, hogy pozitívan sült el a dolog, de nem dőlhetünk hátra, a hétvégén újabb nehéz összecsapás vár ránk. A Mezőtúr egy igen jó sorozatban van most, nehéz lesz megállítani.

– Keresik a párharcokat, fejjátékban kimondottan erősek, így ha fel akarjuk velük venni a versenyt, akkor elsősorban ezekre kell odafigyelnünk. Nem titok, ez tőlünk egy kicsit idegen, mert mi inkább egy játszós csapat vagyunk.

– Ettől függetlenül hazai pályán csakis a győzelem lehet a célunk.

– Totónyelven szólva, igazi háromesélyes találkozóról van szó – szögezte le Erdősi Gyula.

– A pontszerzés reményében utazunk el Törökszentmiklósra. És ezt nem csak az utóbbi hetekben mutatott produkciónk mondatja velem, hanem az is, hogy végre komplettek vagyunk.

– Egyeseknek ugyan kisebb sérülésekkel kell megbirkózniuk, de olyan nincs, aki emiatt ne tudná vállalni a játékot. Azt gondolom, az elvégzett munka most kezd igazán megmutatkozni a csapaton.

– Továbbá, Fortuna asszonyság is mellénk szegődött, ami eddig rendszeresen kifelé pattant, az most befelé pattan. A három gólvágónk (Erdősi Gyula, Kormos László és Nagy Péter) is elkapta a fonalat, ami szintén jó jel.

A 27. forduló további párosításai

Szombat, 17.00.

Fegyvernek (11.) – Újszász (7.)

Vezeti: Szabó József

Mindkét csapat komoly lejtmenetben van, így alighanem az a legégetőbb kérdés velük kapcsolatban, hogy melyiküknek sikerül hamarabb elállítania a vérzést.

Tószeg (10.) – Jászfényszaru (5.)

Vezeti: Pálinkás Donát

Az utóbbi hetekben rendre a szebbik arcát mutatta a Tószeg – jöttek is a győzelmek. A Jászfényszarunak is volt nemrégiben egy imponáló sorozata, amivel párhuzamosan a kispadja viszont igencsak megrövidült, így akár az is benne van a pakliban, hogy a felívelés után, leszállóágba kerül a csapat.

JVSE-Rosenberger (3.) – Rákóczifalva (13.)

Vezeti: Füleki Csaba

A múlt héten ziccert hibázott a Jászárokszállás, nem nyert Karcagon, ezért a hátránya nem csökkent a Szajolban vereséget szenvedő Jánoshidával szemben. A hektikusan teljesítő Rákóczifalva ellen alighanem ki akarja köszörülni ezt a csorbát.

Jánoshida (2.) – Karcag (9.)

Vezeti: Erdélyi Bence

Az Árokszállásnak beletört a bicskája a Karcagba, a Jánoshida viszont nem követhet el hasonló „bakit”, ha nem akar a bajnoki cím után a második helyről is lecsúszni.

Csépa (6.) – Szajol (1.)

Vezeti: Nagy Attila

Ami a Szajol szemszögéből nézve tét nélküli, az a Csépának presztízsmérkőzés. Papp Erik együttese azon kevesek egyike, amely az utóbbi években rendre képes volt borsot törni a bajnok orra alá, így csodálkoznánk, ha nem valami hasonlóra készülnének most is.

Kisújszállás (12.) – Tiszaföldvár (14.)

Vezeti: Kóródi Ferenc

Alsóházi rangadó. Mindkét csapat keretét tekintve többre hivatott annál, mint amit a jelenlegi helyezése mutat, de valamiért nem sikerült a várakozásoknak megfelelően teljesítenie. Így csupán annyit tehet, hogy a hátralévő fordulókban minél több pontot begyűjtve, megpróbál előrébb lépni.

Vasárnap, 17.00.

Jászkisér (16.) – Besenyszög (15.)

Vezeti: Tóth Pál

Mivel a Tiszaföldvár sem parádézik, így még kapaszkodót is találhatna magának a Besenyszög a bennmaradással kapcsolatban, csakhogy a tavasszal szó szerint siralmasan teljesít. Tizenegy vereség, hetvenkét kapott gól mellett.

A Jászkisér sem brillírozik, de olykor-olykor azért megmutatta, hogy ennél jóval többre képes, és most először a szezonban, toronymagas esélyesként léphet pályára.