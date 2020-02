Megfelelő körülmények között készülhetnek a tószegi fiatalok

Az utánpótlásrendszer jól működik Tószegen, mindezt bizonyítva, a felnőttcsapat többségét saját nevelésű játékosok adják, sőt, a serdülők az élmezőnyben helyezkednek el a bajnokságukban. Erről is beszélgettünk Smidéliusz Ernővel, a klub elnökével.

– Mely csapatokat versenyeztetik a különböző utánpótlás-bajnokságokban?

– A megyei első osztályú felnőttcsapat számára kötelező utánpótláscsapatokkal rendelkezünk, sőt, még az U14-ben is versenyeztetünk egy együttest – kezdte Smidéliusz Ernő. – Öt edzővel dolgozunk, de mindenképpen szeretnénk bővülni ezen a téren. Mindegyik trénernek megvan a szükséges edzői végzettsége. Tóth Tamás az U19-eseket, jelenlegi felnőttjátékosaink közül Kiss Balázs az U17-et, Baté Attila pedig az U14-es és U13-as gárdát irányítja. Lovas Balázs foglalkozik az U11-es és U9-es csapatokkal, míg Deák Judit, aki tanítónő a helyi általános iskolában és mellette edzősködik, az U7-eseknek oktatja a futball alapjait, valamint játékos formában próbálja megszerettetni velük a sportágat.

– Hol zajlanak, és milyen gyakorisággal az edzések?

– Hetente két-három tréning szerepel minden együttesünk programjában. A nagy füves centerpályánk mellett rendelkezünk egy 40×80 méteres edzőpályával, valamint egy 20×40 salakos kis pályával, illetve a helyi általános iskola tornatermét is használhatjuk, de erre zömében csak télen van szükség.

– Milyen eredményeket értek el korosztályos csapataik?

– Az U17-esek a második helyen állnak a megyei első osztályban. Rendkívül szoros a bajnokság, hiszen az első hat csapat között mindössze négy pont a különbség. Örömteli, hogy a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest most már nincsenek előre lefutott mérkőzések, mindenhol meg kell küzdeni a bajnoki pontokért, egyértelműen kijelenthető, hogy emelkedett a színvonal.

– Az U19-esek a hetedik helyet foglalják el, itt is kijelenthető, hogy folyamatosan erősödik a bajnokság, jó döntés volt a megyei igazgatóság részéről, hogy már nem a felnőttmérkőzések előtt rendezik meg a meccseiket, hanem külön utaznak, más napon játszanak ifiben a srácok. Az ifjúságiak közül többen is szerepet kapnak a felnőttegyüttesben is, mint Aranyos Patrik, Dankovics Gábor és Izsold Dániel. Természetesen az a célunk, hogy a felnőttgárdát helyi fiatalok alkossák, jelenleg hatvan százalékban saját nevelésűek futballoznak, ami azt gondolom, hogy nem egy rossz arány.

– Gondot jelent számunkra, és ahogy tudom, más klubok számára is, hiszen társadalmi problémáról van szó, hogy 17–19 éves korban nagyon sokan abbahagyják a labdarúgást. Erre már az MLSZ is próbál egy koncepciót kidolgozni, hogy miként lehetne ezt orvosolni, de egyelőre egzakt megoldás nem született.

– Hogyan szerepelnek a tizenhárom éven aluli csapataik?

– Az U13-as korosztálytól lefelé a Bozsik-programban versenyeznek a legkisebbek, illetve télen teremtornákon tehetik próbára tudásukat. A taotámogatás óriási segítséget jelent számunkra is természetesen, nincsenek napi anyagi gondjaink, viszont az MLSZ-től kicsivel több szakmai támogatást várnánk. Gondolok itt az edzőképzésre, amit hétköznap tartanak, amikor az edzőink a főállásukban dolgoznak, pedig a képzésekre egyébként sem egyszerű bejutni. Talán külön kellene választani a hivatásos és amatőr sportot.

– De sokkal fontosabb lenne, ha a szakmai ajánlások továbbra is rendelkezésre állnának, hiszen a sport módszerei folyamatosan fejlődnek. Örülnék neki, ha megyénken belül is szerveznének ilyen oktatásokat, ami által mi is jobban tudnánk, hogy milyen módon képezzük a gyerekeket, milyen korban mely gyakorlatokat preferáljuk. Talán ezen a téren is lesz előrelépés, és akkor még eredményesebb munkát tudunk végezni.