Megindultak a játékosmozgások a riválisoknál

A két ünnep között megindult az élet jó néhány másodosztályú klub háza táján, és ugyan a Szolnoki MÁV-nál egyelőre nincs hír arról, lesznek-e érkezők vagy távozók – és ha lesznek, kik –, ám érdemes szemügyre venni, hogy a riválisoknál miként alakulnak a keretek.

Már csak azért is, mert a szabadon igazolható futballisták között akár olyan játékosok is lehetnek, akik erősítést jelenthetnek a Tisza-parti kék-fehérek számára.

Érdekes helyzetben van a kiesőhelyen álló, szebb napokat is megélt Haladás, amelynél ugyebár már Mátyus János a vezetőedző, ám a játékosok közül többen is távoztak. Az egyik ilyen labdarúgó a 28 éves Gaál Bálint, aki összesen tizenkilenc bajnokin lépett pályára az ősszel, ám csatárként csupán két gólt szerzett. Szintén két találatig jutott az ugyanilyen korú Eszlátyi István, aki ugyan tizenöt meccsen játszott, ám zömében csak csereként számítottak rá. A harmadik távozó Novák Csanád volt, aki tizenhat bajnokija során három gólig eljutott, de fél év után így is szerződést bontott vele a szombathelyi klub.

A Vasas inkább felfelé kacsingat a tabellán, bár a feljutás már elég távolinak tűnik számukra, ám két igazolást bejelentettek, akikkel nyilván erősíteni kívánják a csapatot. A 27 éves támadó, Vernes Richárd az izraeli Hapoel Kfar Sabától tette át székhelyét Angyalföldre, míg Jova Levente kapus – aki büntetőből ötször is eredményes volt az ősszel – Nyíregyházáról költözik a fővárosba.

Az éllovas MTK-tól Simon András búcsúzott el, míg Csákvárról olyan játékosok távoznak vagy távozhatnak, akik igen kevés játéklehetőséghez jutottak az ősszel. Falusy Bálintra nem számítanak a tavasszal, míg Kiprich Dávid és Farkas Aurél – aki a 2017–18-es idényben Szolnokon futballozott – eligazolása elé nem gördítenek akadályt, amennyiben a labdarúgók megfelelő ajánlatot kapnak.

Ami az NB III. Keleti-csoportját illeti – így a Jászberény számára fontos lehet –, hogy a harmadik helyezett, a JFC-nél ősszel két ponttal többet szerző Cegléd szerződést bontott vezetőedzőjével, Schön Lászlóval, így az idei esztendőben új tréner irányítja majd a csapatot, akinek kiléte még nem ismert.