Megint simán nyert a Fradi

A Magyar Kupa négyes döntőjét a fővárosban, a Komjádi uszodában rendezték meg.

Sajnos nem sikerült a címvédő Fradi elleni elődöntő a Szolnoki Dózsa csapatának, amely akárcsak a legutóbbi bajnokin, ezúttal is tükörsima vereséget szenvedett fővárosi riválisától, amelyik végül a kupagyőzelmet is elhódította.

A szolnokiak soraiból a két szerb válogatott vízipólósra, a fülsérüléssel bajlódó Radomir Draosovicsra és az olimpiai bajnok centerre, Dusko Pijetlovicsra ujjficam miatt nem számíthatott Zsivko Gocics vezetőedző. A honi bajnokságban és a Bajnokok Ligájában veretlen zöld-fehérek nagyon bekezdtek az elődöntőben.

A görög Joannisz Fundulisz nyitotta meg a gólok sorát, majd az egykori Dózsa-játékosok, Varga Dénes, Vámos Márton és Zalánki Gergő is betaláltak egykori csapattársuk, Nagy Viktor kapujába. A szolnoki legénységnek semmi nem sikerült az első két negyedben, védekezésüket könnyedén bontották meg a Fradi sztárjai, akik kis túlzással akkor lőttek gólt, amikor csak akartak.

A Tisza-partiak támadásai elhaltak a fradisták blokkjaiban, vagy a bomba formában lévő Vogel Soma kapus hatástalanította Bátori Bencéék próbálkozásait. A Dózsa első gólját a 16. percben, 8–0-s állásnál szerezte Dőri Farkas. A fordulást követően tekintélyes előnye birtokában visszavett a tempóból a Fradi, a Dózsa pedig amolyan minden mindegy alapon elkezdett vízilabdázni.

Gavril Szubotics és Várnai Kristóf duplázott, valamint Djordje Lazics is betalált a zöldek kapujába, 9–6. A zárónegyed elején azonban egy 3–0-s rohamot repesztett a fővárosi gárda, és innentől már nem volt miről beszélni. Még Szeghalmi Zsombor és Angyal Dániel lőtt egy-egy gólt, de a Ferencváros magabiztos győzelmét és egyben a döntőbe jutását nem fenyegette veszély.

A másik elődöntőben, mint várható volt, nagy csata alakult ki az OSC és a Miskolc között, végül a fővárosiak 11–9-es győzelmükkel kiharcolták a fináléba jutást. Mivel a Magyar Kupa kiírása szerint a harmadik helyért nem rendeznek meccset. Ezért a két vesztes, a Szolnok és a Miskolc gárdája egyaránt bronzérmet kapott.

A kupadöntőt vasárnap délután játszotta a Ferencváros és az OSC, a pólócsata végül a zöld-fehérek 8–7-es győzelmével zárult.

FTC-TELEKOM–SZOLNOKI DÓZSA 13–8 (5–0, 3–1, 1–4, 4–3)

Komjádi uszoda, 1000 néző. V: Kun, Tóth I.

FTC: VOGEL S. – FUNDULISZ 3, VARGA D. 3, Jansik Sz. 2, NÉMET T. 2, Sedlmayer, Vámos 2. Csere: Gárdonyi (kapus), Constantin-Bicari, Pohl, Younger, Zalánki 1, Jaksics, Nyíri B. Edző: Varga Zsolt.

SZOLNOK: Nagy V. – Jansik D., Bátori, SZUBOTICS 2, LAZICS 1, Várnai 2, V. Rasovics. Csere: Bányai (kapus), Angyal 1, Dőry 1, Szatmári, Teleki, Szeghalmi 1, Schmölcz. Edző: Zsivko Gocics.

Gól – emberelőnyből: 10/6, ill. 13/4.

Gól – ötméteresből: 5/5, ill. 1/0.

Kiállítva (végleg, cserével): Nagy V. (28. p.).

Varga Zsolt: – Kitűnően kezdtünk, stabil volt a védekezésünk, jöttek a védések is a kapuból. Mindig azt mondom, ez a játékunk alapja, és ha ez megvan, akkor is nyerni tudunk, ha éppen nem támadunk olyan jól. A második félidőre azt kértem, hogy a nagy különbség ellenére se váltsunk ritmust, de a döntőre is gondolva kicsit visszavettek a játékosok, és azért a Szolnok is feljavult közben – mondta az nso-nak.

Zsivko Gocics: – Megmondom őszintén, nagyon csalódott vagyok, mert pont úgy kezdtünk, ahogyan nem lett volna szabad. Felhívtam a csapat figyelmét arra, hogy koncentráljunk a mérkőzés elején, ehhez képest az első félidő pocsék lett. Megérdemelten nyert a Ferencváros gárdája, azért tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, mert az ellenfelünk még vasárnap is játszik.