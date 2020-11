Mégis folytatódnak a futballbajnokságok – minden osztályban

Habár úgy tűnt, az első két osztályt leszámítva leállnak a labdarúgó-bajnokságok, zárt kapuk mögött mégis minden osztályban folytatódnak a küzdelmek.

Orbán Viktor hétfői bejelentése úgy szólt, hogy az amatőr csapatsport a szabadban is tilos, viszont sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet rendezni. Így aztán mindenki arra várt, hogy kiderüljön, ez melyik bajnokságra vonatkoztatva mit jelent. Majd hétfő délután Csányi Sándor, az MLSZ elnöke az M4 Sportnak elmondta, a férfi NB I. és NB II., valamint a női NB I. folytatódik, a férfi NB III.-at és a megyei bajnokságokat, illetve az utánpótlás-sorozatokat viszont félbeszakítják. Kedden azonban fordult a kocka.

– Ebben a pillanatban kaptuk a tájékoztatást a Magyar Labdarúgó-szövetségtől, hogy zárt kapuk mögött minden bajnokság folytatódik, vonatkozik ez a felnőttosztályokra és az utánpótlásra is. Tehát a hátralévő fordulókat meg tudjuk rendezni az ősszel, de nyilván már nézők nélkül – közölte megkeresésünkre Varga Zsolt, a megyei labdarúgó-igazgatóság vezetője. Tehát mindez azt jelenti, hogy a megyei első és harmadosztályban még három, a második vonalban pedig még két fordulót bonyolítanak le idén – az eredeti menetrend szerint.

Amikor a harmadosztályban szereplő Tiszafüred edzőjét, Dorcsák Zoltánt telefonon elértük, akkor még teljes volt a bizonytalanság.

– Nem számítottunk rá, hogy félbeszakad a bajnokság, ráadásul mi szerdán pótoltuk volna az elhalasztott Balassagyarmat elleni mérkőzésünket. Egyelőre úgy tűnik, csoportosan nem is edzhetünk szerdától, csak egyénileg, ráadásul lassan már a tavaszi szezon elé kellene lekötnünk az edzőmérkőzéseket, meg kellene szerveznünk a felkészülésünket, de így most minden bizonytalan – mondta a TVSE trénere, akivel épphogy befejeződött a hívásunk, máris telefonált, hogy változott a helyzet. – Most szólt Bóza László technikai vezetőnk, hogy az MLSZ-től keresték, és közölték, úgy készüljünk, hogy lesz mérkőzés. Szerencsére kedden még egy utolsót edzettünk volna, de akkor így a meccsre készülünk.

A nyolcadik helyen álló fürediek tehát szerdán délután fél kettőkor fogadják a tizenkettedik Balassagyarmatot, amely négy ponttal gyűjtött kevesebbet a TVSE-nél. Másik NB III.-as együttesünknél, a Jászberénynél annyival jobb volt a helyzet, hogy a jászsági csapat a hét közben nem érdekelt, csak szombaton esedékes a következő mérkőzése. Ennek ellenére a bizonytalanságnak természetesen a gárda edzője, Német Gyula sem örült.

– Engem személy szerint nagyon rosszul érintett, amikor hétfőn meghallottam, félbeszakad a bajnokság – mondta hírportálunknak a JFC trénere. – Ha valóban folytathatjuk, az remek hír. Egyrészt azért, mert nagyon jó állapotban vagyunk, emellett a további őszi sorsolásunk is ideálisnak tűnik, míg a Tiszakécskének még most jönnek a nehéz meccsei, így jó esélyt látok rá, hogy megelőzzük őket. Rendkívül büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen jól szerepel, tényleg remek társaság gyűlt össze, így bizakodom a folytatásban is.

Jelen állás szerint tehát minden marad a régiben, azaz végigfut az őszi szezon. A nézők persze hiányozni fognak, de legalább a lebonyolítás rendje nem borul fel, hiszen jövőre pótolni kellett volna az elhalasztott fordulókat, melyeket közel sem lett volna egyszerű beilleszteni a versenynaptárba.