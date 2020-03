Megismétlődik a tavalyi döntő a szolnoki Castrum-Ex-bajnokságon

Izgalmas, fordulatokban gazdag mérkőzéseket láthattak a nézők a szolnoki Castrum-Ex-bajnokság elődöntőket is magába foglaló hetedik játéknapján. Ezt követően eldőlt az is, hogy mely csapatok harcolhatnak a vasárnapi éremcsatákban.

Az első meccsen a Fire-Oil lépett pályára az Oldsmobile ellen. Az „öreg autósok” most nem voltak olyan eltökéltek, mint eddigi mérkőzéseiken, a Fire-Oil viszont hozta sokmozgásos játékát, amelynek eredményeként a szünetig jelentős előnyre tettek szert. A második félidőben sem változott a játék képe, csak a hangulat lett feszültebb, szerencsére a szóbeli adok-kapok levezette az indulatokat.

A végső helyezések eldöntését hivatott alsóházi rájátszásban a Műszol a Castrum-Ex-szel találkozott, jó iramú, szoros mérkőzésen minimális különbségű győzelmet aratott a Castrum. Az SRS Autókozmetika és a Toporgó csapott össze az ötödik hely megszerzése felé vezető ágon. Váratlanul jó mérkőzés kerekedett, felváltva vezettek a csapatok, a félidei döntetlen után viszont az SRS fiataljai két góllal elléptek. A Toporgó, távoli bombáknak köszönhetően is, azonban döntetlenre mentette a meccset.

Ez viszont tízperces hosszabbítást vont maga után, amely a torna hagyományos szabálya szerint valamely csapat újabb találata esetén, további játék nélkül, aranygóllal véget ér. Az azonnali büntetőrúgásoknál talán valamelyest izgalmasabb és kevesebb szerencsefaktort rejtő szabály ez esetben a Toporgó legénységének sikerét eredményezte.

Az első elődöntőben a Tisza Ablak több egykori NB-s futballistát is soraiban tudó gárdája csapott össze a jó kondícióban lévő játékosokat tömörítő Build and Job csapatával. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt egy-egy találattal. A fordulást követően viszont tényleg előtérbe került az erőnlét, komoly előnyre tett szert a Build and Job, amin már csak kozmetikázni tudott a Tisza Ablak.

A másik elődöntőben inkább tűnt esélyesnek a tavalyi győztes, az Épszigker csapata, de biztosra volt vehető, hogy nem adja meg magát könnyedén a Stilo-Build&Job tapasztalt játékosokból álló alakulata sem. Az Épszigker az első félidőt kétgólos előnnyel zárta, ami azonban a végső sípszóig elolvadt, jöhetett a hosszabbítás. A mérkőzés során az Épszigker egyik kulcsjátékosa, vélhetően egészségi okokból, csak a ráadás maximum tíz percére mégis beállt, és a hosszabbítás első harmadában lőtt góljával el is döntötte a továbbjutást.

A döntőben így a tavalyihoz hasonlóan Build and Job–Épszigker találkozóra kerül sor, vasárnap 14 órától, a torna állandó helyszínén, a szolnoki Széchenyi Gimnázium sportcsarnokában.

Eredmények

Az 1–4. helyért: Build and Job–Tisza Ablak 5–3, Épszigker–Stilo-Build&Job 4–3 – aranygóllal.

Az 5–8. helyért: Fire-Oil–Oldsmobile 7–1, Toporgó–SRS Autókozmetika 6–5 – aranygóllal.

A 9–12. helyért: Castrum-Ex–Műszol 2–1, Csontos–Hyab 6–0 – játék nélkül.