Megsemmisítő vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa

Az OB I. hetedik fordulójában a Szolnoki Dózsa szombat este 18–7-re kikapott hazai pályán az FTC-től.

A Fradi úgy kezdte a mérkőzést, ahogy kell, határozott volt, és kíméletlen. Bár az első pár percben még nem látszott, hogy ekkora különbségű győzelmet arat a vendégcsapat, beszédes volt, hogy a Dózsa leginkább csak a kapufát tudta szétforgácsolni. Az első negyed végén már lehetett látni, hogy ez nem a hazaiak napja.

A második és a harmadik játékrész ugyanilyen játékot hozott, a fővárosiak lőtték a gólokat, míg a Szolnok támadásai rendre gyenge lövésekkel vagy rossz bejátszásokkal végződtek. Az utolsó negyed elején úgy tűnt, legalább a hátrányából tud faragni a Dózsa, ám a két lőtt gól után, 6–13-nál ismét jöttek a Fradi-találatok.

A vége hazai szempontból 7–18 lett, így a Szolnoknak egy megalázó vereség után veszett oda a százszázalékos mérlege.

Angyal Dániel, a Dózsa bekkje is nagyon csalódott volt a találkozót követően:

– Nehéz bármit mondani egy ilyen mérkőzés után. Nem emlékszem, hogy valaha is kikaptunk tizenegy góllal. Sajnos ez a teljesítményünk nem volt méltó a szolnoki vízilabda múltjához, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy kiengeszteljük a szurkolóinkat.

Viszont nincs idő nyalogatni a sebeket, hiszen kedden (19 óra) a horvát Jadran Splitet fogadja a Dózsa a BL-ben.

SZOLNOKI DÓZSA–FTC

7–18 (1–5, 2–5, 1–3, 3–5)

Szolnok, 950 néző. Vezette: Rubos, Füzesi Zs.

SZOLNOK: Nagy V. – Várnai, Drasovics, Bátori 2, D. Pijetlovics, Jansik D. 1, Dőry 2. Csere: Bányai (kapus), Angyal, Schmölcz, V. Rasovics 1, Szatmári 1, Teleki, Szeghalmi. Edző: Zsivko Gocics.

FTC: VOGEL SOMA – FUNDULISZ 2, VARGA DÉNES 5, Younger 1, CONSTANTIN-BICARI 2, Jansik Sz. 1, VÁMOS 3. Csere: Gárdonyi (kapus), Sedlmayer, Kállay 1, Pohl, Mezei T., Nyíri B. 1, ZALÁNKI 2. Edző: Varga Zsolt.

Gól – emberelőnyből: 11/2, ill. 13/8.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Pohl (18. p.), Angyal (23. p.), Szatmári (24. p.), Jansik Sz. (25. p.).

Zsivko Gocics: – Be kell vallanom, a Ferencváros jelenleg jobb nálunk, benne van a világon a top háromban, most is kiválóan játszott, de mi is segítettük őket a teljesítményünkkel. Ha nem is tiszteltük túlságosan a Fradit, az látszódott, hogy nem sikerült jól beleállnunk a mérkőzésbe. Túl kell lépnünk ezen a vereségen, és tanulni belőle.

Varga Zsolt: – Úgy érzem, a két csapat között nincs ekkora különbség, de nagyon jó volt a védekezésünk, Vogel Soma is remekül teljesített a kapuban már az elején, ez pedig megadta a mérkőzés alaphangját. Összességében elégedett vagyok a csapatommal.