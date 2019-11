Megszakadt a Szolnoki MÁV jó sorozata

A Szolnoki MÁV FC vasárnap délután 1–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházával szemben.

A hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, és azt is lehet mondani, hogy végig irányította is a találkozót. Az első félidőben kevesebb helyzetet alakítottak ki a gárdák, de Rokszin Ádám lövése a 16. percben nem sokkal elkerülte a kaput, míg Vólent Roland kétszer is veszélyt okozott, miután elment a jobb szélen, de beadásai nem voltak elég pontosak.

Aktív maradt a MÁV, az 58. percben pedig következett a meccs addigi legnagyobb helyzete: Rokszin beadását Vólent fejelte kapura, ám Jova Levente bravúrral ütötte ki a labdát a léc alól. A hazai szöglet után viszont a vendégek kontrázhattak, Kovács Norbertet ugratták ki, a nyíregyháziak játékosa így egy az egyben vihette Molnár-Farkas Tamásra a labdát. A támadó önzetlen volt, letette Hornyák Marcellnek a játékszert, akinek csak az üres kapuba kellett passzolnia (0–1).

Csábi József cserékkel frissítette csapatát, és adódtak is lehetőségek a MÁV FC előtt. A 73. percben Földi Marcellhez ívelték be a tizenhatoson belülre a labdát, a középpályás le is kezelte azt, de csúnyán mellé tüzelt tizenkét méterről. Tíz perccel később Tisza Kálmán ívelt be a jobb szélről, de Kovács Olivér csúsztatása mellé ment. Két perc múlva Vólent fordult le emberéről a büntetőterület vonalánál, de szemben a kapussal fölé lőtt. Még a végjátékban a vendégek kontrázhattak, miután Szabó Richárd adta el a labdát saját térfelén, de Gyurján Bence a kék-fehérek kapusának kezébe emelte a labdát.

Maradt a 0–1, a Szolnok öt meccs után kapott ki ismét, de szerdán lehet javítani a Dorog otthonában.

SZOLNOKI MÁV FC – NYÍREGYHÁZA SPARTACUS

0–1 (0–0)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 600 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Horváth Zoltán, Kovács II. Gábor).

SZOLNOKI MÁV: Molnár-Farkas – Papp Sz., Horgosi, Szabó R. – Kovács O. – Szabó P. (Csirmaz, 67.), Tisza K., Földi M. (Tóth Benjamin, 80.), Kotula M. – Rokszin (Annus, 67.), Vólent. Vezetőedző: Csábi József.

NYÍREGYHÁZA: Jova – Csilus Á., Fodor F., Talabér, Svedyuk – Szekszárdi, Végső – Kovács N., Kártik (Ötvös, 72.), Szinanovics (Gyurján B., 77.) – Hornyák (Tóth Barna, 83.). Edző: Lengyel Roland.

Gólszerző: Hornyák (59.).

Csábi József: – A mai mérkőzésben nem volt benne, hogy vereséget szenvedünk. Domináltunk, az történt a pályán, amit mi akartunk, de egy kontra a vesztünket okozta. Ennél a Nyíregyházánál jobb csapatokat is legyőztünk már. Várhattak volna az edzőváltással még két hetet…

Lengyel Roland: – Azt kaptuk, amit vártunk, tudtuk, hogy a Szolnok képes sok párharcot nyerni, de felkészültünk belőlük. Inkább küzdelmes mérkőzés volt, mint közönségszórakoztató, de a lényeg, hogy megszereztük a három pontot. Ha a végén a hazaiak kihasználják a helyzetüket, akkor azt mondtam volna, hogy igazságos a döntetlen.

További eredmények: Soroksár–Ajka 1–0, Dorog–Tiszakécske 1–2, Budaörs–KBSC 3–1, Siófok–Vác 2–0, Békéscsaba–Győr 1–1, Csákvár–Vasas 2–4, Szeged–MTK 1–1, Gyirmót–Budafok 1–1.