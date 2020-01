Csütörtökön kezdett el terjedni az a hír, hogy megszűnik a Jászkiséri Sportegyesület.

Azonban megválaszolni azt a kérdést, hogy valóban ez lesz-e az egylet sorsa, nem ilyen egyszerű. Felkerestük Balogh Rolandot, a klub elnökét, aki beszámolt hírportálunknak a fejleményekről, a jelenlegi helyzetről.

– Szerda este tartottunk egy gyűlést, amelyen minden tag részt vett, és az edzők többsége is. Bejelentettem, hogy én mint elnök lemondok, mivel a továbbiakban anyagilag nem tudom támogatni a klubot – az elmúlt másfél évben én tartottam fent az egyletet. A jelenlévők elfogadták a javaslatomat, hogy szüntessük meg az egyesületet, mert úgy látjuk, pénz híján nincs értelme folytatni. Ezt követően mindezt jeleztük az önkormányzat felé is.

Balogh Roland hozzátette, hogy nem szeretne a városvezetésre mutogatni, ez nem erről szól, csupán nem látja már a hogyan továbbot. A futball terén ez egyébként nyolc korosztályt érint, valamint az asztalitenisz-szakosztályt. Tehát nyilván a felnőttcsapat mellett rengeteg gyerekről is szó van, akik náluk sportolnak. Természetesen kíváncsiak voltunk az önkormányzat álláspontjára is, és Lukácsi György, Jászkisér polgármestere állt is a rendelkezésünkre.

– Az elnök úr szerda este tájékoztatott arról, hogy ő és az elnökség lemond. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy az egyesület megszűnik, ezt nem is fogom engedni. Most az következik, hogy az egyesületnek fel kell állítania egy jelölőbizottságot, amely új elnököt vagy elnökséget kér fel, velük pedig majd folytatódik a munka. Azonban ez az egyesület feladata. Az önkormányzat ehhez természetesen minden segítséget megad, akár jogilag, akár más módon. Anyagi szempontból ugyanúgy biztosítjuk a tavaly megemelt 1,8 millió forintos támogatást, ahogy eddig – közölte hírportálunknak a város vezetője.

A polgármester szavaiból tehát az vehető ki, hogy az idén 95 éves Jászkiséri SE tovább folytatja majd működését, és nem kell a semmiből új egyesületet alapítani a sportélet fenntartásához. Az viszont egyelőre még kérdés, kikkel, milyen vezetésőséggel zajlik majd a munka, erre minden bizonnyal a következő hetek adnak majd választ.