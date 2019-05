Megye I.: ellentétes előjelekkel lépnek pályára

Különböző formának örvend a Jászárokszállás és a Jászkisér, amelyek egymás ellen lépnek pályára a megyei első osztály huszonhatodik fordulójában.

Vasárnap, 17.00

Jászárokszállás (6.) – Jászkisér (13.)

Vezeti: Szénási Gábor (Halgat János, Suki Norbert)

A Jászárokszállás elmúlt hetekbeli teljesítményére nem lehet panasz, hiszen a legutóbbi három fordulóban egyaránt győztesen hagyták el a pályát, egyébként pedig öt mérkőzés óta veretlenek. A múlt hétvégén az Újszászt verték kettő–nullára, azelőtt a Jánoshidát öt–nullára, míg a Kisújszállást három–kettőre, és Csépán ugyan egy–egyes döntetlent játszottak, azt megelőzően kettő–nullára győztek a Tószeg ellen.

Ennek eredményeképp már a tabella hatodik helyén áll a kék-fehér egylet, amelynek még arról sem kell lemondania, hogy még feljebb lépjen a táblázaton, hiszen a Jászfényszaru csak kettő, míg az egy meccsel többet játszott Karcag öt ponttal áll előtte, vagyis egy jó hajrával – ha már a dobogó távolinak is tűnik – akár a negyedik hely meglehet.

A Jászkisér ellenben azért dolgozik jelenleg, hogy bebiztosítsa a bennmaradást, bár igazából már csak matematikai esélye van annak, hogy a szezon végén a második vonalba hulljon ki a csapat. Viszont ahhoz, hogy még egy vagy két helyet előrébb lépjen a gárda, pontokat kell szerezni, márpedig az elmúlt három fordulóban ez nem jött össze, sőt elég csúnya vereségekbe szaladt bele a Kisér: hat–kettőre kikaptak a Csépától, öt–kettőre a Tószegtől és hét–kettőre a Mezőtúrtól.

Azonban az bizakodásra adhat okot a szintén kék-fehér egyletnek, hogy a Karcagot idegenben megverték kettő–egyre, és a Tiszafüred elleni egy–négy alkalmával is több mint egy órán át jól tartották magukat, még vezettek is, és persze az őszi árokszállási meccsből is kiindulhatnak, amikor csupán egy 84. percben kapott góllal kaptak ki végül kettő–egyre. Ám ahhoz, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogyan alakul a vasárnapi jászsági derbi, még kettőt kell aludni.

Mesterszemmel

Szerdahelyi Gábor, a Jászárokszállás edzője: – Jó passzban vagyunk, sikeresen szereplünk mind idegenben, mind otthon mostanában. Az elmúlt meccseken az eredménnyel és a hozzáállással is elégedett voltam, és szeretném, ha ezt folytatni tudnánk. Nem lebecsülve az ellenfelet, de úgy gondolom, mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, így aztán nagy várakozásokkal lépünk pályára, mindenképp a győzelem reményében.

Balogh Roland, a Jászkisér megbízott edzője: – Nyilván nekünk az a célunk a hátralevő időszakban, hogy bebiztosítsuk a bennmaradást, ehhez egy győzelemre van szükségünk, ezt szeretnénk minél előbb begyűjteni, hogy utána már megkezdhessük az előkészületeket a következő szezonra. Úgy tűnik, hogy végre mindenki százszázalékos, és olyan kerettel állhatunk ki, amilyennel tavasszal még nem tudtunk. Remélem, hogy megszakad a rossz sorozatunk, és kijön a lépés, ahogy néhány héttel ezelőtt Karcagon is.

További párosítások

Szombat: Jánoshida–Újszász, Tiszafüred–Rákóczifalva, Mezőtúr–Szajol, Tószeg–Fegyvernek, Törökszentmiklós–Kisújszállás, 17.00

Vasárnap: Csépa–Kunhegyes, 17.00