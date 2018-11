Megye I.: Jön a csúcsrangadó!

A tizenötödik forduló mérkőzéseit rendezik a megyei első osztályú bajnokságban a hétvégén.

Szombat 13.00

Tiszafüred (1.) – Mezőtúr (2.)

Vezeti: Németh Zoltán

Legutóbb 2016. november 19-én fordult elő olyan, hogy az őszi szezon zárófordulójában – és most tekintsünk el attól, hogy az első forduló meccseit jövő hétvégén pótolják a csapatok – az első két helyezett feszült egymásnak. Akkor is a Tiszafüred vezette a tabellát harminchét ponttal, a második helyet elfoglaló Jászárokszállásnak pedig ugyancsak harminckét pontja volt, mint most a Mezőtúrnak.

Abból a találkozóból egyébként egy rendkívül pikáns, fordulatokban gazdag mérkőzés kerekedett, amely 2–2-es döntetlennel ért véget – a 86. percben Bozsó László tizenegyest hibázott. Ami a felek idei produkcióját illeti, a listavezető Tiszafüred egyedül Újszászon (0–0) veszített pontokat, ezzel szemben a Mezőtúr a harmadik fordulóban Tószegen kikapott (1–4), majd Árokszálláson (2–2) és Szajolban (2–2) is belefutott egy döntetlenbe.

A képlet egyszerű: hazai siker esetén a Tiszafüred nyolc ponttal ellépne riválisától, míg ellenkező esetben a Mezőtúr feljönne kettőre, ezzel még kiélezettebbé téve a bajnoki címért folyó versenyfutást.

– A Miklós elleni meccsükből azt szűrtem le, hogy azonnal megbüntetik a hibákat – hangsúlyozta Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője.

– A góljaikat mindig valamilyen hazai labdavesztés előzte meg, melyekből gyors kontrákat vezetve, pikk-pakk gólt lőttek. Bízok benne, hogy a tét kellő motivációt jelent a játékosaim számára, és ezáltal elkerüljük az olyan kellemetlen pillanatokat, amilyeneket Kisújszálláson és Karcagon éltünk át.

– Nincs rajtunk nyomás, pláne azok után, hogy győztesen jöttünk ki a Miklós elleni derbiből. Jó volna átmenteni az ott mutatott játékunkat – szögezte le Erdősi Gyula, a Mezőtúr trénere.

– Arra oda kell figyelnünk, hogy ne nyíljunk ki, mert a Fürednek gyors és technikás focistái vannak, akik egy-két érintésből a kapu előtt teremnek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy be fogunk állni védekezni és teljesen átadjuk a területeket, ellenkezőleg, a saját, gólra törő játékunkat akarjuk érvényesíteni.

Játékosszemmel

Ábel Péter, a Tiszafüredi VSE támadója:

– Legutóbb egy meglehetősen gyengén futballozó Miklóst győztek le, ebből kiindulva, nincs félnivalónk. Ha nálunk mindenki hozza az átlagot, netán valamelyikőnk extra teljesítményt nyújt, akkor meglesz az újabb három pont. Ettől függetlenül nem szabad leírnunk a Mezőtúrt, mert vannak jó játékosai. Kormos Laci például igazi vezér, fazont szab a játéknak, rendre gólokkal, gólpasszokkal segíti csapatát. Őt mindenképpen ki kell kapcsolnunk, ha el akarjuk kerülni a meglepetést.

Székely Dávid, a Mezőtúri AFC támadója:

– Tudjuk, hogy a keretük erősebb, mint a miénk, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket. A lefújás pillanatáig küzdeni fogunk – talán ebben vagyunk a legerősebbek –, és remélem, ez eredménnyel is fog párosulni. Készülünk ellenük, számomra különös jelentőséggel bíró találkozó lesz, hiszen tavaly egy fél évet Füreden töltöttem. Ebből adódóan ismerem a játékukat, és talán hasznos információkkal tudok segíteni a csapattársaimnak.

További párosítások

Szombat: Kunhegyes–Jászkisér, Törökszentmiklós–Tószeg, Jászfényszaru–Jászárokszállás, Fegyvernek–Újszász, Kisújszállás–Karcag, 13.00

Vasárnap: Rákóczifalva–Csépa, Szajol–Jánoshida, 13.00