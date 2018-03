Megyei I. osztály – Hatpontos mérkőzést játszik az Árokszállás

A 18. forduló­ mérkőzéseit rendezik a ­megyei első osztályú bajnokságban a hétvégén.

PÉNTEK 19.00. (SZOLNOKI MŰFŰ)

CSÉPA (10.) – BESENYSZÖG (14.)

Vezeti: Skultéti Csaba

Vajon sikerül elállítania a vérzést a Besenyszögnek? A télen alaposan átalakult újoncgárda az előző két meccsét egyaránt 8–0-ra elbukta, így az Újszászt 3–2-re megverő Csépa elleni derbinek sem a legjobb előjelekkel vág neki.

SZOMBAT 15.00. (KARCAGI MŰFŰ)

KISÚJSZÁLLÁS (12.) – ÚJSZÁSZ (5.)

Vezeti: Nagy Zoltán

Döntetlennel kezdett a Kisújszállás, méghozzá a nagy rivális Mezőtúrtól rabolt fontos pontokat. Legalább akkora­ bravúrnak számítana, ha a nagy meglepetésre mindkét mérkőzését elveszítő Újszász ellen is hasonló produkcióval rukkolna elő.

SZOMBAT 15.00

TISZAFÖLDVÁR (15.) – MEZŐTÚR (7.)

Vezeti: Tóth Pál

Plusz egy hetük volt készülni a földváriaknak, elvégre a Fényszaru elleni meccsüket elhalasztották. Hogy ez előny vagy inkább hátrány lesz a Mezőtúr ellen, az már más kérdés, ahogyan az is, hogy Kormos Lászlót képesek lesznek-e semlegesíteni.

SZOMBAT 15.00

SZAJOL (1.) – JÁSZFÉNYSZARU (9.)

Vezeti: Bodac Tamás

A Tiszafüred veretlenségi rekordját a múlt héten beállította, s most akár meg is döntheti a listavezető, amennyiben nem kap ki odahaza a Jászfényszarutól, amely az idén még nem játszott tétmeccset. A találkozó már csak azért is érdekes lehet, mert legutóbb pont a Fényszaru tudta legyőzni hazai közönsége előtt a ­Szajolt – 2016. május 7-én

VASÁRNAP 15.00

JVSE-ROSENBERGER (3.) – TÖRÖKSZENTMIKLÓS (4.)

Vezeti: Bán János

A múlt heti, Fegyvernek ellen 1–1-re végződő összecsapás kiváló erőfelmérőként szolgálhatott a Jászárokszállásnak, amely vasárnap játssza az első tavaszi rangadóját.

Hatpontos mérkőzés, ha úgy tetszik. Győzelem esetén ugyanis a JVSE nyolc pontra növelné előnyét az őt üldöző Törökszentmiklóssal szemben – amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott közvetlen vetélytársánál –, ellenkező esetben viszont kettőre olvadna­ a fórja.

VASÁRNAP 15.00. (KARCAGI MŰFŰ)

KARCAG (8.) – RÁKÓCZIFALVA (13.)

Vezeti: Dobó Sándor

Két nyeretlen csapat – már ami a tavaszi produkciójukat illeti – találkozik egymással, melyekben az a közös, hogy legutóbb az éllovastól kaptak ki, ráadásul egyaránt 4–0-ra.

VASÁRNAP 15.00

TÓSZEG (11.) – JÁSZKISÉR (16.)

Vezeti: Kóródi Ferenc

Vérbeli alsóházi rangadó. A felek kifejezetten jól ismerik egymást, hiszen évekkel ezelőtt a megyei másodosztályban is komoly csatákat vívtak. Az őszi találkozásuk alkalmával 1–1-es döntetlent játszottak, és nem igazán lennénk meglepve, ha ezúttal sem jutnának dűlőre.

VASÁRNAP 17.00. (SZOLNOKI MŰFŰ)

JÁNOSHIDA (2.) – FEGYVERNEK (6.)

Vezeti: Czékus Sándor

Két önbizalom-növelő győzelemmel kezdett a Jánoshida, ami elengedhetetlen volt ­ahhoz, hogy ott maradjon a Szajol nyomában. Nyilvánvalóan a Fegyvernek ellen sem érné be kevesebbel, amelyről köztudott, hogy tavasszal mindig jobb teljesítményre képes, mint ősszel – eddig egy győzelem és egy döntetlen a mérlege –, így Ábel Péterék nem mehetnek biztosra.