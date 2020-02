Megyénket is érinti majd a hazai körverseny

Szerdán bemutatták az idei Tour de Hongrie útvonalát, így kiderült, hogy a 2020-as magyar országúti kerékpáros körverseny ezúttal is érinti megyénk több települését.

A legfontosabb hazai viadalt május 13. és 17. között rendezik meg, és a mezőnyre összesen 861 kilométer leküzdése vár. Ezúttal a második szakasz érinti megyénket, amely 182 kilométer hosszú lesz. A versenyzők Karcagról indulnak, elhaladnak Berekfürdő mellett, majd át Kunmadarason. Ezután Tiszaörsön át vezet az útjuk, érintik Tiszaigart, majd innentől Tiszafüred felé veszik az irányt. A Tisza-tavi város elérését követően pedig a Hortobágyon át jutnak el egészen Nyíregyházáig.

A Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d’Italia első három szakaszát, így az amúgy is hazánkban tartózkodó World Tour-csapatok szívesen neveztek a magyar körversenyre is, tehát számos neves kerékpáros száll majd harcba a sárga trikóért. A viadalt az M4 Sport idén is élőben közvetíti.

A 2020-as Tour de Hongrie programja

1. szakasz, május 13., szerda:

Debrecen–Hajdúszoboszló, 174 km.

2. szakasz, május 14., csütörtök:

Karcag–Nyíregyháza, 182 km.

3. szakasz, május 15., péntek:

Sárospatak–Kazincbarcika, 171 km.

4. szakasz, május 16., szombat:

Miskolc–Gyöngyös–Kékestető, 178 km.

5. szakasz, május 17., vasárnap:

Esztergom–Esztergom, 156 km