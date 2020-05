Méltó módon zárná le a szezont a karcagi középpályás

Varga Kevin Karcagon született, de már harmadik éve az élvonalbeli Debrecent erősíti. A 24 esztendős futballistát a jelenlegi idényéről kérdeztük.

– Hogyan értékelné az eddigi szezont? Abszolút alapembernek számít, ami jó hír, viszont a csapat elég hektikusan szerepel idén.

– Ez az évad nem úgy alakult, ahogy terveztük, az Európa-liga-szereplés után ez egy óriási visszalépés. A bajnokságot Herczeg Andrással a kispadon kezdtük, és ott folytattuk, ahol az előző szezont befejeztük: jöttek a győzelmek. Aztán jött egy mélypont, és nem igazán találtuk a kiutat, nehezen tudtuk kezelni a helyzetet. Nagyon sokáig voltunk ebben a gödörben, ami odáig vezetett, hogy edzőváltás történt. Az új mester (Vitelki Zoltán – a szerk.) új impulzusokat hozott, megpróbáltunk tiszta lapot nyitni. Akkor kezdtünk is magunkhoz térni, voltak sikerek az elején, viszont ezt követően megint hullámzott a teljesítményünk, majd az utolsó mérkőzésünket, a ZTE ellen vereséggel zártuk.

– Majd jött a veszélyhelyzet, és a figyelem lekerült a futballról, mindenki azzal foglalkozott, mi folyik a világban. Tehát ez tényleg egy rendhagyó szezon, mind a teljesítményünk miatt, mind a jelenlegi helyzet miatt. Én bízom benne, hogy úgy zárjuk majd az idényt, ahogy az méltó hozzánk. Azon leszünk, hogy mi és a szurkolóink számára is elfogadható legyen a bajnokság befejezése. Sűrű a mezőny, így a dobogót leszámítva szinte bárhol végezhetünk.

– Ugyebár a kiesőzóna csupán két pontra található. Tart attól, hogy búcsúznak az élvonaltól?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kell számolni vele. De úgy érzem, hogy akkora dac van a csapatban, hogy ezt el tudjuk kerülni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy mi, a Debrecen kiessünk az élvonalból. Főleg azután, ahogy tavaly szerepeltünk. Akkor megmutattuk, mit tudunk, és úgy vélem, az a teljesítmény közelebb áll hozzánk. Tehát természetesen úgy készülünk, hogy a következő idényt nem a másodosztályban kezdjük meg.

– Mit szól hozzá, hogy folytatódik a bajnokság?

– Azt gondolom, hogy a kormány azért döntött az enyhítés, illetve az MLSZ a folytatás mellett, mert úgy látták, hogy most már van olyan egészségügyi állapot, ami ezt lehetővé teszi, még ha szigorú feltételek mellett is – nekünk is hetente kétszer koronavírusteszten kell átesni, de ezt meg is követeli a helyzet. Sajnos nézők nélkül kell majd pályára lépnünk, és hiába viccelődnek sokan azzal, hogy amúgy is alig vannak kint a meccseken, azért az a két-háromezer ember, aki Debrecenben kijár, rengeteget jelent. A Zalaegerszeg ellen már zárt kapuk mögött kellett játszanunk: ég és föld a különbség. Nagyon sokat hozzátesznek a szurkolók, akik nélkül sokkal nehezebb lesz. Ettől függetlenül csak a győzelmek az elfogadhatóak, és remélem, hogy a tévéképernyők előtt sokan követik majd a meccseket.

– Ha jól sejtem, gőzerővel készülnek. Nincs sok idő ismét formába lendülni.

– Szinte mindennap edzettünk a kijárási korlátozások idején is, szóval az állóképességünket szinten tudtuk tartani. Közben pedig a közös tréningeket is elkezdhettük, mondhatni most már normálisan tudunk edzeni. Ami a formát illeti, az a meccsekkel jön majd. Én is kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni a bajnokság, nagyon bizakodom, hogy jól fogunk kijönni ebből a helyzetből.

– Az újraindulás után az első meccs az önöké. Gondolom, szeretnének visszavágni a Fradinak, hiszen a szezonban mindkétszer kikaptak tőlük.

– Úgy vélem, ez a Ferencváros most egy más kávéház. Hogy mást ne mondjak, amit az Európa-ligában nyújtottak, az elismerésre méltó. Meg ugye testközelből is megtapasztalhattuk, hogy nagyon erős csapatról van szó. Mindenesetre mi maximális erőbedobással és koncentrációval fogunk küzdeni. Remélem, nekik nagyobb hátrányt jelent majd az üres lelátó, hiszen nyolc-tízezer ember is ki szokott látogatni a meccseikre. Ha nem is három ponttal, de legalább eggyel tudnánk távozni a Fradi otthonából, az már nagy lökést adhatna. Persze a vereség sem tragédia, mivel jelenleg nem ők a közvetlen riválisaink, de azon leszünk, hogy jól indítsunk. Fontos a jó kezdés, nem szeretnénk izgulni az utolsó bajnokikon a bennmaradás miatt.