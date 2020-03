Mindennap gyakorol a tizenhárom éves rákócziújfalui diáklány

Ezüstéremmel térhetett haza az országos bajnokságról Turai Krisztina.

A tizenhárom éves fiatal lány a fővárosban rendezett versenyen remekelt. A Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola hetedikes tanulója naponta két órát tölt a tábla előtt.

– Másfél-két éve kezdett hobbiszinten dartsozni – mesélte Turai-Hatházi Diána, Kriszti édesanyja, aki azt is hozzátette, hogy a család többi tagja is kedveli ezt a sportot.

– A tévében is nyomon követjük a bajnokságokat és a világversenyeket, olyankor a száznyolcvanaktól hangos a ház – avatott be Kriszti, akinek az édesapja is szívesen dobálja a nyilakat.

Az ifjúsági korosztályban – főleg a lányok közül – kevesebben űzik ezt a sportot, így az országos megméretésen ötfős mezőnyben versenyzett a fiatal lány, aki bár Rákócziújfalun él, mégis a Szolnoki Baglyok DC igazolt sportolója.

– Hetente egyszer, péntekenként járok edzésre Szolnokra, de ha időm engedi, mindennap gyakorolok. Elsőnek húsz bullt kell dobni, utána a szektorokat célozzuk, végül pedig a kiszállókra dobunk. Az edzések végén 501-es dupla kiszállós játékot játszunk – mesélte.

A darts olyan sport, ahol a gyakorláshoz nem kell feltétlenül a szakmai felügyelet, viszont sok munka szükséges.

– Bizonyos versenyeken jobban megy, máskor kevésbé, a formaidőzítést még tanulnom kell – mondta Kriszti, majd hozzátette, hogy a sport nehézsége a folyamatos számolás és a koncentráció, hiszen a versenyek többségén mindenki mindenki ellen játszik, és úgy alakul ki a végeredmény.

– A tábla előtt állva ki kell zárni a külvilágot – fűzte hozzá az édesanyja, aki azt is elmondta, hogy Kriszti egy éve egy budapesti nemzeti utánpótlásversenyen dobott először.

A hetedikes lányt a versenyeire is elkísérik a szülei, és a pálya mellől szurkolnak neki, de az otthoni felkészülésben is támogatják.

– Van itthon dartstábla, és kipróbáltunk különböző típusú nyilakat is, hiszen nem mindegy, hogy milyen az alakja és a súlya – részletezte Diána, majd kifejtette, a tanulás során is jól jön ez a szen­vedély, hiszen ennek a sportnak a matek és a számolás az alapja.