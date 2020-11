Mindkét csapatunk nézők előtt játszana NB I.-es ellenfelével

Mint hírportálunk is megírta, a Szolnok az Újpesttel, a Tiszafüred pedig a Zalaegerszeggel játszik majd a kupában – íme a reakciók.

Két csapatunk is NB I.-es gárdát fogott ki, ami izgalommal töltheti el a szurkolókat, de nyilván a játékosok és a szakmai stáb is izgatottan várja ezeket a mérkőzéseket. A Szolnoki MÁV középpályása, Földi Marcell immár két hónapja nem lépett pályára, de természetesen a Magyar Kupa-sorsolást ő is figyelemmel kísérte.

– Úgy tűnik, jövő héten elkezdhetem az edzéseket, és ha idén már nem is, de februárban már ott lehetek akár az Újpest elleni meccsen is – mondta hírportálunknak a 21 éves játékos. – Ez a sérülésem, vagyis a gyulladás a talpamban már az előző szezonban is probléma volt, de ebben az idényben még rosszabbá vált. Szerencsére a műtétet sikerült elkerülnöm gyógytornával és gyulladáscsökkentő szteroidokkal, két hete pedig már panaszmentes vagyok.

– Örülök annak, hogy NB I.-es csapatot kaptunk, amely ellen, ha jól játszunk, akár a továbbjutást is kiharcolhatjuk. Arról is beszéltünk a társakkal, hogy nyilván örülnénk, ha lehetnének nézők, biztosan sokan kíváncsiak lennének a lila-fehérek elleni mérkőzésünkre, de az még olyan messze van, hogy most nem lehet tudni, akkor ez lehetséges lesz-e.

A kék-fehér csapat vezetőedzője, Csábi József is örült, hogy élvonalbeli együttessel találkoznak majd.

– Természetesen egy másodosztályú klubnak nem az a célja, hogy a nemzetközi porondra kijusson, hanem az, hogy megmutathassa magát minél szélesebb körben, emiatt örülök, hogy az Újpestet kaptuk – nyilatkozta megkeresésünkre a tréner. – Természetesen ezen a mérkőzésen már nem mi leszünk az esélyesek, egy meccsen bármi lehet, főleg hazai pályán. Viszont az időpont körül még van bizonytalanság, mivel az MLSZ adatbankjában még a január 27-e szerepel, nem a februári, amit a televízió közölt. Jó lenne minél előbb megtudni, mikor játszunk majd, hiszen a felkészülésünket is ehhez kell igazítanunk.

Természetesen megkérdeztük a Tiszafüred edzőjét, Dor­csák Zoltánt is, mit szól hozzá, hogy a Zalaegerszeggel csapnak majd össze.

– Örülünk az NB I.-es ellenfélnek, hiszen a Tiszafüred még sohasem játszott tétmérkőzést élvonalbeli csapattal – mondta a füredi csapat edzője. – Persze így csökkentek a továbbjutási esélyeink. Egy NB II.-es együttes ellen, ha jó napunk van, akár meglepetést is okozhattunk volna, így már kevésbé valószínű, persze bármi lehet. Szeretnénk, ha nézők előtt játszhatnánk, nem mindennap látogat hozzánk élvonalbeli gárda.

A két találkozó természetesen még messze van, de örömteli, hogy két csapatunknak is szoríthatunk jövőre, ráadásul nagy nevű együttesekkel szemben.