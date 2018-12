Mintegy negyven gyermek vízilabdázik Jászberényben

Tavaly áprilisban indult útjára a Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület vízilabda szakosztálya, melynek serdülőcsapata a napokban be is mutatkozott a honi szövetség által kiírt regionális bajnokságban.

Véghelyi Árpád, az egyesület elnöke és egyben vezetőedzője mesélt az indulásról és a továbblépési lehetőségekről.

– Már hat éve annak, hogy 2012-ben létrejött a Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület, amely túrák, kerékpárversenyek szervezésével, úszásoktatással és nordic walkinggal foglalkozott eredetileg. Tavaly áprilisban határoztunk úgy, hogy érdemes lenne kibővíteni a sportágak körét, és ekkor alakult meg a vízilabda és a jégkorong szakosztály, mindezt Hajnal-Nagy Gábor alpolgármesterrel egyeztetve.

– Az elsődleges céljaink között szerepel a jászberényi uszoda felújítása, amely TAO-támogatásból valósulhatna meg a jövőben. Ennek feltétele, hogy az országos szövetség által rendezett bajnokságban minimum két évet kell szerepelni. A szakmai munka az egri Szilágyi Péter mentorálásával indult el. Én alapvetően úszó- és triatlonedző vagyok, a vízilabda rejtelmeibe a szakosztály indulásakor vetettem bele magam. Folyamatosan képzem magam: szakedzői oktatásra járok, és ha minden jól megy, a közeljövőben meg is szerzem a képesítést.

– Milyen korosztályú csapattal versenyeznek, és hogyan szerepelnek?

– A serdülő korosztállyal indultunk el az északkeleti regionális bajnokságban. Az első összevont fordulót éppen a napokban rendezték meg Nyíregyházán, ahol a Miskolccal és a Gyöngyössel csaptunk össze. Erőfelmérőnek, tapasztalatszerzésnek jó volt mindkét találkozó, sokat tanultak belőle a játékosok. Ilyen szintű ellenfelek ellen lehet igazán fejlődni, és ami a legfontosabb, hogy nem keseredtek el, éppen ellenkezőleg, még motiváltabbak lettek, látták, hová lehet eljutni. Szerettünk volna még egy gyermekkorú együttest is benevezni, viszont ez adminisztratív okokból nem jött össze, de bízunk benne, hogy a következő évadban már a fiatalabbak is megmérethetik magukat. Tervben van a felnőttcsapat kialakítása, sok a lelkes érdeklő, volt szolnoki játékosok is megkerestek már, hogy szeretnének ismételten pólózni, de sajnos arra nincsen jelenleg lehetőség, hogy az ő edzéseiket biztosítani tudjuk. Negyven évvel ezelőtt nagy vízilabdaélet volt Berényben, jó volna visszacserkészni azokat az időket…

– Hány gyermek tartozik jelenleg az egyesülethez?

– Negyvenen járnak hozzánk edzésre, közülük huszonegy fiatal rendelkezik versenyzési engedéllyel. Az úszástudás megléte az alapvető elvárás a részemről, ha pedig látom, hogy kitartó és jó a hozzáállása a gyermeknek, akkor igazoljuk le az egyesülethez. Folyamatos a jelentkezés, hétről hétre jönnek újabb és újabb érdeklődők. Lányok is járnak már, ők azonban még nincsenek annyian, hogy egy külön csapatot alkossanak, de reméljük, hogy jövőre akár már a leány bajnokságba is benevezhetünk. Nagy örömünkre nem csak Jászberényből, hanem Jászárokszállásról, Jászfényszaruról és Jánoshidáról is látogatják a tréningjeinket. Fontosnak tartom továbbá kiemelni, hogy a szülők nagyon sok dologban segítenek, a háttérmunkában nagy terhet vesznek le a vállamról.

Kevés a vízfelület a téli időszakban

Mint azt Véghelyi Árpád elmondta, nyáron ideális feltételek mellett, ötvenméteres mély vízben tudnak készülni, azonban a hideg idő beköszöntével egészen tavaszig egy oktatómedence áll csak a rendelkezésükre, amely másfél méter mély csupán, így a nagyobb gyerekeknek leér a lábuk. Szerdánként vannak labdás edzések, kedden és csütörtökön úszóedzések, de ennyi gyermek számára igencsak szűkös vízfelületen. Minden második szombaton a környező településekre járnak át edzeni. A leggyakrabban Ceglédre utaznak, de voltak már Gyöngyösön és Egerben, ahol edzőmérkőzéseket is játszottak. A vízfelület hiánya gondot jelent tehát, ezért nagyon bíznak abban, hogy 2020-ban TAO-fejlesztés keretében megvalósul Jászberényben az uszodafejlesztési projekt.

