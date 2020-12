Motiváltan játszott a Szolnoki Olajbányász

Nem borult a papírforma a megyei kosárcsapatok mérkőzésén, ugyanis az Olajbányász hazai pályán fölényes, 48 pontos győzelmet aratott a sereghajtó jászberényi csapat ellen.

Angelo Warner duplájával indult az összecsapás, majd Marjan Cakarun is betelált mindezekre Brbaklics Aleksa egy két pontot érő kosárral válaszolt. Ekkor volt legszorosabb az állás a meccsen. A folytatásban az Olaj jól érvényesítette magassági és technikai fölényét, és mint várható volt kontrolálta a játékot. Nem beszélve arról, hogy a haza oldalon a cserepad is jóval hosszabb volt, mint a másikon.

Mint mindenki tudja a jászberényi klub sok problémával küzd, sérült és beteg játékosaik vannak, mindössze egy külföldi kosarassal álltak fel. Ráadásul irányítójjuk, Ruják Bence bokasérülés miatt már az első negyed végén kidőlt a sorból. Mindenesetre Katona Bencék a körülményekhez képest szervezeten kosárlabdáztak, de ebben az összeállításban csak ennyire voltak képesek. A szolnoki csapat pedig megtisztelve vetélytársát végig motiváltan játszott. Közülük mindenki dobott pontot, és a mindössze 18 esztendős, Nyerges Zalán is bemutatkozott soraikban.

– Ebben a sűrű menetelésben nem könnyű motiváltan játszani, de mi ezt tettük ezen a meccsen is, külön köszönöm a fiúknak a pozitív hozzáállást – mondta, Gasper Potocnik, az Olaj edzője.

A JKSE részéről, Lo Elhadji Malick pedig ekképp nyilatkozott: – Ebben az idényben nagyon jó csapata van az Olajnak, a top négybe tartozik. Sajnos mi továbbra is sok gonddal küszködünk, most Ruják Bence szenvedett bokasérülést, ebben az esztendőben már biztosan nem számíthatunk az ő játékára sem, de igyekszünk a mérkőzéseken szervezetten játszani, ahogy ezúttal is.

Berényiek pénteken 17 órától a címvédő Falco KC együttését fogadják, míg az Olajbányász szombaton 17-kor az Alba Fehérvár legénységét látja vendégül tévés meccsen.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–JÁSZBERÉNYI KSE 110–62 (27–18, 23–12, 36–17, 24–15)

Tiszaligeti Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. V: Tőzsér, Csabai-Kaskötő, Kovács N.

SZOLNOK: WARNER 15/6, Kovács P. 7, Pallai 9/3, Cakarun 9, Szubotics 9/3. Csere: ZSÍROS 13/9, Rudner 9/9, Juhos 2, BADZIM 20/12, Pongó Máté 8, Nyerges Z. 1, TAIWO 8. Edző: Gasper Potocnik

JÁSZBERÉNY: Ruják B. 6, Donaldson 8, BRBAKLICS 16, KATONA B. 14/6, Rékasi-Bojta 7. Csere: Kaszás 2, Füzi 6, Kovács V., Kovács Á. 3/3, Tóth T. Edző: Lo Elhadji Malick

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–4. 8. p.: 19–16. 14. p.: 37–22. 18. p.: 43–30. 24. p.: 61–40. 28. p.: 79–47. 35. p.: 99–53. 39. p.: 108–60