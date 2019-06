Munkába állt a MÁV FC

Augusztus negyedikén rajtol az NB II., a Szolnoki MÁV FC-nél pedig a héten elkezdték a felkészülést a következő szezonra.

Érkezőkről vagy távozókról még nincs hír, zajlanak a tárgyalások a klubnál, így az előző évadban bajnokságot nyerő kerettel vágott neki az alapozásnak a csapat.

Mint arról beszámoltunk, Csábi József marad a vezetőedző – őt Romanek János és Ulvicki Attila segíti –, a szakmai stábnak pedig nincs ideje unatkozni, komoly munka vár rájuk ebben az időszakban is.

– Hat hét sok mindenre nem elég, ráadásul kicsit hendikeppel indulunk, mivel a harmadosztályhoz képest az NB II. két héttel hamarabb ért véget, így nekik ennyivel több idejük volt a pihenésre és a felkészülésre – kezdett bele Csábi József.

– Nyilván miután az utolsó fordulóig nem tudtuk, feljutunk-e, a felkészülési találkozókat is később tudtuk elkezdeni szervezni. A hét edzőmeccs sincs kőbe vésve, ez a szám akár még változhat is, de jelenleg így tervezünk. Szerencsére le tudtunk kötni egy mérkőzést egy izraeli első osztályú csapat ellen, amely Szlovákiában edzőtáborozik, azt gondolom, ez remek erőfelmérő lesz számunkra.

Az 52 esztendős tréner a keret kialakításáról is szót ejtett, de hozzátette, mindez még folyamatban van, konkrétumokat még nem tud mondani, de nem terveznek sok változtatást.

– Tudjuk, hogy erősíteni kell a kereten, néhány igazolás egyébként is motiválóan hat a régi és az új játékosokra is, de én az állandóság híve vagyok, főleg most, hogy rövid idő jut a felkészülésre.

– Ha lecseréljük a fél csapatot, akkor nincs ideje összeállni a gárdának a bajnoki rajtra, ami azért is fontos, mert augusztusban hat tétmeccsünk lesz. Ez is nagy kihívás, hiszen az elmúlt idényben nem voltak hétközi mérkőzéseink, így erre is készülnünk kell. Szeretném kiemelni, hogy nem a bennmaradás a célunk, persze maradunk a realitás talaján, de ennél mindenképp többre vágyunk – zárta gondolatait a szakember.

Tehát a munka javában zajlik, de kell is, hiszen egy hét múlva már Nyíregyházán az első edzőmeccsét játssza a gárda, nagyjából egy hónapra rá pedig az NB II. is elrajtol

– és a héten az is kiderül, ki ellen kezd majd a Szolnoki MÁV.

A MÁV FC tervezett edzőmérkőzései:

Július 3.: Nyíregyháza (NB II.) – Szolnoki MÁV FC

Július 6.: Szolnoki MÁV FC – Balmazújváros (NB II.)

Július 10.: Hatvan (NB III.) – Szolnoki MÁV FC

Július 13.: Szolnoki MÁV FC – Dabas (NB III.)

Július 17. (Somorja, Szlovákia): Hapóél Íróní Kirjat Smóná (izraeli I. osztály) – Szolnoki MÁV FC

Július 20.: Szolnoki MÁV FC – Vác (NB II.)

Július 28.: Szolnoki MÁV FC – Érd (NB III.)