NB III.: folytatódik a küzdelem

Vasárnap az NB III. Keleti csoportjában a 26. forduló mérkőzéseit rendezik meg, a Szolnoki MÁV FC a Diósgyőr II-t fogadja, míg a Jászberényi FC Tiszaújvárosba utazik. A kezdés 17 órakor.

A múlt heti megyei rangadón aratott győzelem után a Szolnok négy ponttal vezeti a bajnokságot, előnyét most hazai pályán őrizheti meg, vagy a többi mérkőzés kedvező alakulása esetén akár növelheti is. A Tiszaligetbe a Diósgyőr második csapata érkezik, amely az elmúlt fordulóban 2–1-re kikapott hazai pályán a DEAC-tól, ám előtte négy mérkőzést nyert sorban, így az utolsó helyről feljött a 11. pozícióba. Szóval, ha nem is a legnehezebb feladat vár most a MÁV FC-re, le nem becsülheti jó formában lévő ellenfelét.

A Jászberénynek is nagy szüksége van a pontokra, hiszen több botlás nemigen fér bele, ha meg akarják kaparintani a bajnoki elsőségért járó serleget. Ehhez most Tiszaújvárosban kell gyarapítani a már megszerzett egységeket, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak, mivel a borsodiak remek formának örvendenek, elmúlt öt találkozójukon 13 pontot gyűjtöttek, így jelenleg a 8. helyen állnak. Az előző két meccsüket megnyerték hazai pályán, és előtte az ESMTK, illetve a Szolnok is csak kínkeservesen, 3–2-re, illetve 1–0-ra tudott nyerni.

Párosítások

Vasárnap: Szolnoki MÁV–DVTK II., Tiszaújváros–Jászberény, Eger–Cigánd, DEAC–ESMTK, Nyírbátor–Putnok, Sényő–SBTC, Gyöngyös–Sajóbábony, Füzesgyarmat–Tállya, 17.00

Az élcsoport állása

1. Szolnoki MÁV 56 pont

2. Jászberény 52

3. ESMTK 52

4. Füzesgyarmat 46

5. Nyírbátor 43 pont