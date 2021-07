Négy nap alatt három ellenfél vár válogatottunkra

A sikeresen megvívott Eb-selejtezőket követően Japánba utazott férfiválogatottunk, ahol négy nap alatt három tesztmérkőzés vár Vojvoda Dávidékra.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány az MTI-nek elmondta, hétfőn találkozott Kecskeméten a nemzeti csapat, amely jövő szerdától felkészülési tornán vesz részt.

– Itthon két edzést tartottunk, már csak azért is, mert a bajnokság vége óta nem nagyon edzettek a srácok. Szerdán már meg is érkeztünk a japán fővárosba, aztán a háromnapos tokiói karanténban is tudunk majd edzeni – mondta a szakvezető.

– Az az igazság, hogy két éve nem tudtunk ilyen hosszú időt együtt tölteni, ezért is örülök ennek a meghívásnak, ráadásul össze is leszünk zárva, így csak a kosárlabdára koncentrálhatunk. Már a novemberi világbajnoki selejtező lebeg a szemünk előtt.

Ivkovics Sztojan kifejtette, az okinavai tornán az olimpiára készülő házigazdákon kívül a finnekkel és a belgákkal csap össze a nemzeti csapat.

– Edzőmeccsekről van szó, az eredmény most nem fontos. A lényeg, hogy újra együtt vagyunk, és be tudjuk építeni a fiatalokat, azaz Pongó Marcellt, Lukács Norbertet és Fazekas Mátét a keretbe

– tette hozzá a szakvezető.

Hosszú idő után most nincs szolnoki színekben szereplő kosárlabdázó a keretben, de mint tudjuk, Benke Szilárd, Ei­lings­feld János, Keller Ákos és Voj­vo­da Dávid rövidebb-hosszabb ideig megfordult az Olaj soraiban. És akkor még nem beszéltünk Ivkovics Szto­jan­ról, aki játékosként és edzőként is szép sikereket ért el a szolnoki klubnál. Másodedzőként a csapattal tart Pór Péter is, aki nem mellesleg az Olajbányász szakmai igazgatója.

A válogatott három napot tölt majd Tokióban egy repülőtér melletti szállodában, karanténban, majd az ugyancsak meghívott belga és finn csapattal együtt charterjárattal utazik az 1500 kilométerre délre található Okinavára. A szubtrópusi sziget a 2023-as világbajnokság egyik helyszíne lesz, a vb-selejtezők első szakaszára november 22. és 30. között kerül sor, a csoportok sorsolásának időpontja egyelőre nem ismert.