Negyedik helyen az Olaj

Érem nélkül maradt, a negyedik helyen végzett az idei évadban a Szolnoki Olaj csapata, amely kettős vereséggel zárta a Pécs elleni bronzcsatát.

A felek első tiszaligeti meccsét a PVSK 106–68-ra nyerte, a szolnoki tábor bizakodott, hogy egy idegenbeli győzelemmel sikerül kiharcolni a harmadik mérkőzés lehetőségét.

Az Olajban ezúttal sem szerepelt a sérüléssel bajlódó Tóth Ádám. A centerrel kapcsolatos a Kezdo5.hu információja, miszerint a játékos a Debrecen csapatához készül. Ugyancsak a portál híre, hogy Szegedről a válogatott erőcsatár, Juhos Levente érkezhet az Olajhoz.

Visszatérve a pécsi meccsre, Pallai Tamás sem szerepelhetett a szolnokiak között, U20-as válogatottbeli kötelezettsége miatt. Samuel Taiwo viszont ismét a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az első hat-hét percben jól tartotta magát az Olaj, Jaylin Airington pontjaival 15–16-os állást mutatott a Lauber Dezső Sportcsarnok eredményjelzője. A folytatásban aztán nem csak futott a pécsi csapat, hanem dobott is, méghozzá pontosan.

Különösen a fiatal Antoni Csanád kapta el a fonalat, aki hat triplával zárta a meccset. Mivel társai sem voltak restek, a 17. percben már 15 ponttal jártak előrébb, mint a szolnoki csapat, 44–29. Sajnos a vendégek a folytatásban sem tudtak közelebb kerülni a szárnyaló pécsiekhez.

A második félidő 56–31-es PVSK-vezetéssel kezdődött, az Olaj igyekezett elkerülni a nagy különbségű vereséget, Dragan Alekszics is minden kosarasának megadta a lehetőséget a játékra. Sajnos most Rudner Gábor dőlt ki a sorból. A zárónegyedben is mindenki becsülettel tette a dolgát, a PVSK magabiztos győzelmét már nem fenyegette veszély.

Ezzel 12 esztendő múltán ismét bronzérmet szerzett a Pécs, míg a sérüléshullám miatt az Olaj nemcsak a címvédésről, hanem a dobogóról is lemaradt. Igaz, a Magyar Kupa-győzelmet senki nem veheti el a piros-feketéktől.

Azt is meg kell említeni, hogy a klub U20-as csapata a harmadik, míg az NB II.-es gárda a második helyen végzett a bajnoki küzdelmekben.

Már csak két döntős csapat van versenyben a magyar bajnokságban, a szombathelyi Falco KC 2–0-ra vezet a Körmend ellen, a harmadik meccset (Tv: M4 Sport) péntek este fél hétkor játsszák a Rába-parti városban.

Pécsi VSK-Veolia–Szolnoki Olaj KK 96–77

(28–18, 28–13, 24–24, 16–22)

Pécs, 2500 néző. V.: Cziffra, Mészáros B., Minár.

PÉCS: Pongó M. 4, TAYLOR 13/9, CSIRICS 14/6, BUDIMIR 12/9, Horti 10. Csere: Wright 8, ANTÓNI 19/18, Demeter 4, Bíró L. 4, Berkics, Olasz 4, Dragasevics 4. Edző: Csirke Ferenc.

OLAJ: Vojvoda 5, Airington 12/6, Malasevics 15/3, N. MILOSEVICS 19/6, TAIWO 11, Csere: Rudner 3/3, Csák 9/3, Frank 3/3, Frikker. Edző: Dragan Alekszics.

Az eredmény alakulása:

3. perc: 6–2. 6. p.: 15–10. 7. p.: 15–16, 13. p.: 35–24. 17. p.: 44–29. 23. p.: 63–34. 26. p.: 65–43. 33. p.: 84–57. 37. p.: 90–67.

Így látták a mesterek a lefújás után

Csirke Ferenc, az nso.hu-nak: – Nagyon boldog vagyok, fantasztikus volt a hangulat, amit maximálisan megérdemeltek a szurkolóink és a játékosaink is. Egész évben azért dolgoztunk, hogy átélhessünk ilyen pillanatokat, és tíz év után végre ismét érmet szerezzünk.

Dragan Alekszics: – Mint azt mindenki tudja, rengeteg problémával küszködünk az utóbbi időben, a Pécs most más minőséget képviselt. Örülhetünk a kupagyőzelemnek, de az a sérüléshullám, ami minket sújtott, kezelhetetlen. A következő idényben új csapatot építünk, amely ismét címekért szállhat harcba.