Nehéz meccs vár a Szolnoki Olajra Kecskeméten

A Szolnoki Olaj KK bejutott a FIBA Európa Kupa második csoportkörébe, a de­cember 12-i, Ízmir elleni hazai mérkőzés után egy héttel Prishtinában játszik. Így viszont nem érne időben haza, ezért a Kecskemét elleni bajnoki találkozót korábban, pénteken este hat órától tudja le a Hírös városban.

A magyar válogatottban szereplő Olaj-játékosok egyike sem panaszkodhat arra, hogy kiesett volna a ritmusból. A múlt héten ugyanúgy jutott két meccs a Vojvoda Dávid, Benke Szilárd, Kovács Péter triónak, mint a klubjában. Szerdán viszont már együtt edzett a csapat, amely alapos videóelemzéssel is készül a kecskeméti meccsre.

A „fejtágítón” gyakran hangzott el Rasztko Dramicsanyin, Kemal Karahodzsics, Wittmann Krisztián, valamint az amerikai Green neve.

− Igazából nem tudtunk olyan edzésmunkát végezni, mivel mi hárman a válogatottban voltunk − mondta még a szerdai videózás előtt Benke Szilárd.

− Nem mondhatom azt, hogy fáradtak lennénk, hiszen a heti kétmeccses terhelést már megszoktuk, ráadásul ki is pihentük már magunkat a válogatott meccsek óta. Akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, ők is pihentek, úgyhogy most kezdtünk el felkészülni a mérkőzésre. A Kecskemét egy melós csapat, nagyon kellemetlen ellenfél, úgyhogy készülünk belőlük, persze nem lesz könnyű meccs.

Jakab Máté Németországban töltötte a válogatott program miatt beállt szünetet, a legkevésbé sem tétlenül. Az Olaj edzői stábjának tagja a német élcsapat, az Alba Berlin edzéseit figyelte meg. Elmondása − és a játékosok tapasztalatai − alapján hasznos ötletekkel tért haza.

− Sikerült kipihennünk a kisebb sérüléseket, mindenkinek voltak kisebb nyavalyái, sikerült regenerálódnunk. Edzésbe álltunk − tekintett vissza a nem tétlenül töltött bajnoki szünetre Tóth Ádám.

− Másodedzőnk hazatért Németországból, nagyon komplikált, új feladatokat próbáltunk elsajátítani ebben a pár napban. De nagyon élveztük.

Az egyéni képzések után a hét elején-közepén már csapatszintű edzésmunka folyt. Ami teljes mértékig indokolt, hiszen a pénteki, kecskeméti meccs után jövő szerdán újra beindul a verkli a FIBA Európa Kupában is. A Kecskemét egyedi stílusával majd’ minden csapatnak meggyűlik a baja.

A KTE ellen nagyon ritkán lehet szép kosárlabdát játszani, a racionális, kontrollált játék, valamint a gyakori cserék jellemzik őket.

− Már több éve együtt van a csapat nagy része, ugyanazt a szisztémát próbálják csinálni, talán még a játékaik is szerintem ugyanazok, mit tavaly. Úgyhogy nagy meglepetés nem érhet bennünket. Biztos, hogy egy nagyon harcos, kemény meccs előtt állunk, de mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében.

Mivel a Szolnok−Kecskemét távolság még bőven a vállalható kategóriába tartozik, egészen biztos, hogy a hagyományoknak megfelelően, megtelik a vendégszektor a Messzi István Sportcsarnokban. Az alföldi csapatok csatáját élőben adja az Olaj Tv.

Egy sima, három szoros

A KTE ritkán játszik pontzuhatagos mérkőzést. Akár nyer, akár veszít, jellemzően tíz pontnál kisebb különbséggel teszi. Ezt bizonyítja eddigi hazai mérlege is. Ugyan a Debrecent szokatlanul biztosan, tizennégy ponttal győzte le. A Pécset csupán kettő ponttal, a Sopront pedig egyetlen eggyel.

Legutóbbi hazai mérkőzésén a Szeged ellen ötpontos győzelmet aratott.

Az Olaj eddigi öt idegenbeli mérkőzése közül egy végződött rosszul, Sopronban kikapott a csapat. Szegeden több mint húsz ponttal nyert, Kaposváron „csak” héttel, Zalaegerszegen kerek hússzal, Székesfehérváron pedig tízzel.

