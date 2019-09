Nehezen nyertek a Tisza-partiak Kaposváron

Az A jelű csoport negyedik fordulóban Tatabányán vendégeskedett a szolnoki pólóscsapat. Az eddig pont nélkül álló hazaiak alaposan megnehezítették a dózsások dolgát. Az mvlsz tudósítása szerint, az első félidőben még 5-5 állt a táblán. Zsivko Gocics csapata Djorde Lazics és Jansik Dávid góljaival lépett el a hazaiaktól, és végül 11-8-ra nyerte meg a váratlanul szoros összecsapást.

TATABÁNYAI VÍZMŰ SE–SZOLNOKI DÓZSA 8–11

(1–3, 4–2, 2–3, 1–3)

Tatabánya, 180 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Tordai G.

TATABÁNYA: BARABÁS – Keresztúri 2, Garancsy 2, Szentesi, Kalanovics 1, Márkus, Vad Levente. Csere: TÓTH B. 2, Kuncz, Katonás, TAKÁCS K. 1, Forisek, Galler. Edző: Zantleitner Tamás

SZOLNOK: NAGY V. – SZUBOTICS 4, Bátori, LAZICS 2, Angyal 1, Jansik D. 2, Szeghalmi 1. Csere: Szatmári, Drasovics 1, Várnai, Schmölcz, Dőry, Teleki. Edző: Zsivko Gocsics

Zantleitner Tamás, az nso-nak: – Nem gondoltam volna, hogy a negyedik negyedben még a döntetlenért harcolhatunk. Nagyot küzdöttünk, de a döntő helyzetekben olykor rossz döntéseket hoztunk, bár most kevesebbet hibáztunk, mint korábban.

Zsivko Gocsics: – Mivel három pontért érkeztünk, így ezzel elégedett is vagyok, a mutatott játékkal már korántsem. Kemény munkából jöttünk, érezhető volt a mozgásunkon, hogy még nehézkesek vagyunk. A lövőszázalékunknak is javulnia kell, illetve a hazaiak kapusa jól is védett. De ha nem lőjük be a helyzeteinket, és elkezdünk idegeskedni, az a védekezésünk hatékonyságára is visszaüt.

További eredmények:

PVSK–FTC 6-14, Szeged–Derecen 10-7. Az élcsoport állása: 1. FTC 12 pont, 2. Szolnok 12. Miskolc 9 (3 meccsből). B csoport: AVUS–Eger 6-14, Szentes–OSC 6-15. Kaposvár–BVSC 11-9, Vasas–Honvéd 13-11. Az élcsoport állása: 1. OSC 12 ponr, 2. Eger 10, 3. Honvéd 10