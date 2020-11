Nem bírta el a kiállítást: kikapott a Tiszafüred

Sokáig egyenlő erők küzdelmét hozta a találkozó, melyen a rutinosabbnak tűnő vendégek támadásban, a hazaiak pedig védekezésben mutattak többet. Úgy tűnt, nem bír egymással a két csapat, ám az utolsó húsz percre tíz emberrel maradt a Tiszafüred, miután Gajda Márkó gólhelyzetben ellökte ellenfelét, így az emberelőnybe kerülő Balassagyarmatnak esélye nyílt a győzelem megszerzésére. A végjátékot nem bírta ki kapott gól nélkül a TVSE, Kamarás György tört be a tizenhatoson belülre, majd lőtt, a labda pedig utat talált a hazai kapuba, így a vendégek 1–0-ra nyertek, és három ponttal távoztak.

Vereségével a füredi csapat immár négy mérkőzés óta nyeretlen, hétvégén azonban hazai környezetben javíthat, és már Dorcsák Zoltán edző is visszatérhet a kispadra. A Tiszafüred szombat délután fél kettőkor fogadja a Mezőkövesd II.-t – zárt kapuk mögött –, amely szerdán szintén bajnokit pótolt, és a Sajóbábony ellen megszerezte második győzelmét a szezonban.

TISZAFÜREDI VSE – BALASSAGYARMATI VSE 0–1 (0–0)

Lipcsey Elemér Sporttelep, zárt kapuk mögött. Vezette: Farkas Tibor (Vrbovszki Pál, László István)

Tiszafüred: LADÁNYI – Háda (Szanku, 91.), MÉSZÁROS N., Kalóz (Lakatos K., 91.), Haász (Barzsó, 62.) – Gajda, Csiki N., Barna V. (Szántó, 91.), Tóth N. (Vincze P., 62.) – Kalmár F., SZABÓ T. Edző: Tóth Tibor

Balassagyarmat: Megyeri – Molnár T., Benkő-Bíró, Lami, FEJES – Pallagi, Szabó N. – Kicsi Z. (Hamar Á., 28.), NAGY T., Király O. (Pécsi, 76.) – KAMARÁS (Kovács K., 92.). Edző: Nagy Tibor

Gólszerző: Kamarás (86.)

Kiállítva: Gajda (69.)

Tóth Tibor: – Jobban játszottunk, mint múlt vasárnap, de itthon bátrabb játék kellett volna. A védelmi hiba megpecsételte sorsunkat, tíz emberrel már nem tudtunk újítani.

Nagy Tibor: – Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk, pláne úgy, hogy csak ma reggel tudtuk meg, meccsünk lesz.

További eredmény: Mezőkövesd II.–Sajóbábony 5–2

Önkéntes folytatás a megyékben

„Az MLSZ elnöksége – a csapatok kérését is figyelembe véve – a bajnokságok folytatásáról döntött, egyidejűleg a halasztások engedélyezésével megadta a választás lehetőségét” – olvasható a szövetség honlapján, amely szerdán tette közzé tájékoztatását. A közlemény kiemeli azt a fontos részletet, hogy az NB III.-nál alacsonyabb osztályokban, vagyis a megyei bajnokságokban önkéntes a részvétel, azaz a csapatok egyoldalúan is kérhetik mérkőzésük elhalasztását. Az az egylet, amelyik nem tud vagy nem kíván kiállni az adott bajnoki találkozón, új időpont kitűzését kezdeményezheti, melyhez az MLSZ hozzájárul – több alkalommal is. Természetesen a mérkőzéseket zárt kapuk mögött rendezhetik meg, tehát nézők nem tekinthetik meg az összecsapásokat.