Nem lesz extraligás csapatunk a megyében

Lezárult a nevezés az élvonalbeli röplabdabajnokságokban, és mint kiderült, nemcsak a Szolnoki RK férficsapata, hanem a Jászberény VT női együttese is az NB I.-ben indul a következő szezonban.

Május 29-ig nevezhettek a csapatok az Extraligába és az NB I.-be. A Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) tegnapi tájékoztatása szerint a nőknél 15, a férfiaknál pedig 14 egylet adta be az indulási kérelmét, amelyet az MRSZ elnöksége el is fogadott. A szövetség közzétette a bajnokságok beosztásait is, melyből kiderült, hogy a Jászberény női csapata nem az Extraligában, hanem csak az NB I.-ben fog indulni a 2020–21-es idényben. Ebben az osztályban – a férfiaknál és a nőknél egyaránt – négy magyar játékosnak mindig a pályán kell majd lennie, légióst pedig hármat lehet nevezni egy mérkőzésre.

Információnk szerint azonban hiába volt az előző évad lezárásakor négy külföldi röplabdása a Berénynek, ősztől egy légiós sem szerepel majd az együttesben, de a keretben ezenkívül is nagy változások várhatóak. Úgy tudjuk, hogy Jessica Ventura és Szerényi Gréta az Extraligában induló, balatonfüredi Szent Benedek RA csapatában folytatja majd pályafutását, míg Borsos Lili visszatér az MTK-hoz. Kerestük az ügyben Deme Gábor szakmai igazgatót, aki a jövő hétre ígért tájékoztatást a helyzettel, illetve a jövőbeni tervekkel kapcsolatban.

A versenykiírás értelmében egyébként az alapszakasz két körből fog állni a hölgyeknél, azaz a hétcsapatos mezőnyben minden gárda kétszer játszik egymással. Ezt követően jönnek majd a helyosztók, amelyek során az első négy helyezett a feljutásért küzd – az NB I. győztese indulhat majd az Extraligában –, míg a többi egylet a bennmaradásért harcol.

Egyébként nemcsak a Berény nem nevezett az Extraligába, hanem a Haladás sem, de a szombathelyiek az NB I.-et sem tudják vállalni. A helyükre a Balatonfüred és a DVTK érkezik a legmagasabb osztályba, míg eggyel lentebb a Jászberény mellett a pécsi PTE-PEAC számít majd újoncnak.

A férfiaknál a Szolnok továbbra is az NB I.-ben szerepel, ebben nincs változás. Ide is hét csapat nevezett, viszont a versenykiírás szerint a fiú utánpótlás-válogatott ismét a mezőny részét képezi majd, azaz nyolc legénység vitézkedhet a jobbnál jobb helyezésékért. Az alapszakaszban itt három kört rendeznek, viszont az up-válogatott csak kétszer csap össze a csapatokkal. Az alapszakaszt követően itt úgynevezett kvalifikálókört tartanak, ahol az Extraliga utolsó három, illetve az NB I. első három gárdája játszik egymással – a többiek a bennmaradásért küzdhetnek. A két kört követően az első négy helyezett az Extraligában folytathatja, míg a másik két csapat az NB I.-ben.