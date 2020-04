Népszerű a kézilabda Mezőtúron

Az utóbbi években nagy fejlődésen ment keresztül a mezőtúri kézilabdázás, hiszen a sportolók és a szakemberek száma is a többszörösére emelkedett. Szűcs Dániel, a Mezőtúri AFC-Syngenta férfiszakosztályának vezetője ismertette a részleteket.

– Mit lehet tudni a Mezőtúr kézilabda-szakosztályának felépítéséről?

– Míg 2011-ben még csak harmincnyolc igazolt játékosa volt a klubnak, addig idén ez a szám már elérte a háromszázat – kezdte Szűcs Dániel. – Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a női vonal is felépült, melynek Juhász András a vezetője. A városban régi hagyománya van egyébként a kézilabdának, közösséget is építünk amellett, hogy próbálunk minél eredményesebben szerepelni a különböző bajnokságokban, és igyekszünk jó játékosokat adni akár a felnőtt mezőtúri csapatnak, vagy ha úgy alakul, hogy még magasabb szintre jut egy játékos, akkor akár egy NB I.-es klubnak.

– Az edzőink személyisége és hozzáértése a kulcsa annak, hogy sorra nőnek fel nálunk a nemzeti bajnokságok különböző osztályaiban szereplő sportolók. Egymás meccseire is járnak a gyerekek, és végig szurkolnak társaiknak. Összességében húsz utánpótlás- és négy felnőttcsapatot versenyeztettünk ebben az idényben.

– Milyen eredményességgel szerepeltek a felnőttek és az ifjúságiak?

– Mindkét nemben az NB II.-ben szerepeltünk a felnőttek között. A férfiak a felsőház tagjai voltak végig, de a hölgyek is helytálltak becsülettel. Emellett pedig a megyei bajnokságban szerepeltek az ifjúsági lányok, valamint fiúk, akik így rutint szerezhettek, és megtapasztalhatták, hogy milyen az, amikor felnőttekkel találják szembe magukat a pályán, akik fizikálisan jóval erősebbek.

– A napokban a sportági szövetség (MKSZ) elnöksége úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019–2020-as szezont a járvány miatt, és nem hirdet végeredményt. A mi szempontunkból ennek az ifjúsági fiúcsapat leginkább a kárvallottja, hiszen vezették a harmadosztályt, mindössze egyetlen vereséget szenvedtek el az idény során. A mi szemünkben ők a bajnokok.

– Hogyan próbálják szélesíteni a bázist, és a felnevelt gyerekeket minél tovább a klubnál tartani?

– Tizennégy edzőnk van, illetve adminisztrátorok és technikai vezetők segítik a munkánkat. Óvódások is járnak hozzánk edzésre, amikor pedig első osztályba kerülnek, akkor elkezdődik számukra a versenyzés is. Az egyik helyi középiskolában a tervek szerint sportosztály fog majd indulni. Ezáltal még több foglalkozást tudnának tartani az edzők, így még vonzóbb lenne a gyerekek számára Mezőtúron maradni az általános iskola befejezését követően.

– Jellemző egyébként, hogy Túrkevéről, Törökszentmiklósról és Tiszaföldvárról érkezők is játszanak nálunk serdülő- és ifjúsági korban. Közülük van, aki kimondottan a kézilabdázás miatt jön Mezőtúrra tanulni, hogy nálunk játszhasson. A Városi Sportcsarnokban, a Városi Oktatási Centrumban és az iskolákban is tartunk edzéseket. A támogatóinknak és az önkormányzatnak köszönhetően stabil a hátterünk, remek felszerelésekben sportolhatnak a gyerekek, ami elsősorban a tao­támogatásoknak köszönhető. Továbbá a szülők felől érkező bizalom is nagyon fontos, azért dolgozunk, hogy erre a jövőben is rászolgáljunk.