Nulla pontot szereztek a vendéggárdák a megyei harmadosztályban

A megyei harmadosztály nyolcadik fordulójában hiába szerzett minden vendégcsapat gólt, pontot csak a hazaiak gyűjtöttek be.

A Jászalsószentgyörgy 5–2-re verte a Bánhalmát, így élre állt a tabellán. Az eredmények alakulása révén pedig öt gárda is 15 ponttal áll jelenleg, de mögöttük is szoros a mezőny, mivel a Jászdózsa, a Szolnok Fanatic és a Tiszaszőlős is nyert.

Tiszasas–Kétpó 5–1 (1–0)

Gólszerzők: Árvai (38.), Tollas 2 (51., 74.), Korvin (78.), Csernák (80.), ill. Papp J. (90. – tizenegyesből).

Kiállítva: Cseh J. (56. – Kétpó).

Tiszaszőlős–Kőtelek 7–1 (2–0)

Gólszerzők: Vidra (16.), Fehér F. 3 (34., 47., 59.), Baga 3 (51., 66., 78.), ill. Kelemen G. (61. – tizenegyesből).

Kiállítva: Luzsák (71. – Kőtelek).

Berekfürdő–Jászjákóhalma 4–1 (2–1)

Gólszerzők: Szőke N. (3.), Szajkó (11.), Daróczi 2 (49., 90.), ill. Bálint A. (21.).

Tiszaföldvár II.–Zagyvarékas 5–1 (3–0)

Gólszerzők: Vereb (7. – tizenegyesből), Danku 2 (9., 69.), Máté F. (27.), Makó (67.), ill. Lakatos P. (47.).

Jászalsószentgyörgy–Bánhalma 5–2 (2–0)

Gólszerzők: Tarsoly (5. – öngól), Fogler (25.), Gazsi I. (55. – tizenegyesből), Kovács A. (71.), Kovács B. (74.), ill. Sárközi 2 (50., 76.).

Kiállítva: Tarsoly (53. – Bánhalma), Molnár V. (89. – Bánhalma).

Jászdózsa–Nagyiván 4–1 (2–0)

Gólszerzők: Ambrus D. (22.), Kiss Zs. (44.), Tóth M. 2 (52., 74.), ill. Csehi (59.).

Szolnok Fa­na­tic–Cibakháza 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Csajbók 2 (21., 65.), Kun J. (56.), ill. Mátyus K. (44.).Varga Balázs

A megyei III. osztály állása

1. Jászalsószentgyörgy 5 1 2 25–16 16

2. Nagyiván 5 0 3 33–13 15

3. Jászjákóhalma 5 0 2 23–7 15

4. Berekfürdő 5 0 2 30–15 15

5. Bánhalma 5 0 3 22–11 15

6. Tiszaföldvár II. 5 0 2 24–14 15

7. Tiszaszőlős 4 1 2 30–19 13

8. Kőtelek 4 0 3 16–20 12

9. Szolnok Fanatic 4 0 4 14–18 12

10. Jászdózsa 3 2 3 19–12 11

11. Tiszasas 2 2 3 9–13 8

12. Cibakháza 2 1 5 13–28 7

13. Kétpó 2 0 6 12–44 6

14. Zagyvarékas 1 1 5 9–21 4

15. Kunmadaras 0 0 7 7–35 0