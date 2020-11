Nyert a Jászberény, majdnem felállt a padlóról a TVSE

A Jászberény három ponttal gazdagodott a Tiszaújváros ellen az NB III. Keleti csoportjának huszadik fordulójában, a Tiszafüred viszont hiába kapaszkodott, kikapott a Sényő otthonában.

Nehéz mérkőzésre készülhetett a Jászberény, hiszen augusztusban 1–1-re végzett a Tiszaújváros vendégeként. Ez a találkozó sem indult könnyen, nem is született gól az első félidőben. A fordulást követően azonban hamar eldöntötte a nyitott kérdéseket a JFC. A 47. percben Albert István jobb oldali szögletét Aranyos Mózes megcsúsztatta, Szemere Balázs pedig öt méterről a kapus lába között helyezte a labdát a hálóba (1–0).

Tizenkét perccel később pedig Gergely Péter emelt a védők mögé, érkezett Fekete Márk, és tíz méterről, kapásból a kapuba bombázott (2–0). Ezt követően okosan tartotta előnyét a berényi csapat, és így végül magabiztosan tartotta otthon a három pontot. Mindez azt is jelenti, hogy lejátszotta idei utolsó hazai mérkőzését a JFC – kilenc győzelem mellett egy döntetlen a mérleg –, jövő vasárnap (13 óra) pedig Sajóbábonyban búcsúztatják az esztendőt.

JÁSZBERÉNYI FC – FC TISZAÚJVÁROS 2–0 (0–0)

Jászberényi Városi Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Katona Balázs (Vrbovszki Pál, Baráth János).

JFC: Bonica – Szemere, Torkos, Aranyos, Süttő – Lőrincz A. – Fekete O. (László K., 77.), Albert Á. (Hodgyai, 85.), Gergely P. (Szanyi, 72.), Fekete M. – Pálinkás. Edző: Német Gyula.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Vincze Á., Pap Zs., Tóth M., Tóth S. (Kulcsár H., 76.) – Csernák (Vitelki, 59.), Lőrincz P., Márton A. – Gelsi, Kristófi (Benke, 69.), Bene A. (Kundrák, 76.). Edző: Ger­liczki Máté.

Gólszerzők: Szemere (47.), Fekete M. (60.).

Német Gyula: – Ezzel a sikerrel feltettük a hazai teljesítményünkre a koronát. Büszke vagyok a játékosaimra. Ebben az osztályban rengeteget számít az akarat, és úgy gondolom, ebben is felülmúltuk a Tiszaújvárost, amely ellen összességében magabiztos győzelmet arattunk.

A Tiszafüred több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, ráadásul igen hamar, már a 32. percben háromgólos hátrányba került Sényőn. Úgy tűnt, ezzel el is dőlt a találkozó, ám a fürdiek nem adták fel, és Szanku Kristóf góljával még az első játékrészben szépíteni tudtak (3–1). A második félidőt végigtámadta a TVSE, a 75. percben pedig még tovább faragtak hátrányukon – ismét Szanku talált be a hazaiak hálójába (3–2).

Ezt követően is sokat tett az egyenlítésért a vendégcsapat, de nem mentek be a helyzeteik, Kalmár Ferenc próbálkozása is kijött a jobb oldali kapufa tövéről. A végjátékban pedig figyelmetlen volt a tiszafüredi védelem, egy sényői szabadrúgást követően kikerült a bal szélre a labda, középen pedig Molnár Máté közelről a kapuba passzolt (4–2), kialakítva ezzel a végeredményt.

A Füred így már hat meccs óta nyeretlen, azaz rendkívül fontos lesz a hátralévő két bajnokija, melyet majd saját otthonában játszik le. A csapat számára szerdán (13 óra) folytatódnak a küzdelmek, amikor elhalasztott mérkőzését pótolja hazai pályán a Mezőkövesd II. ellen. Az őszt pedig majd jövő vasárnap zárja a Putnok ellen a TVSE, szintén 13 órási kezdéssel.

SÉNYŐ FC – TISZAFÜREDI VSE 4–2 (3–1)

Sényő, zárt kapuk mögött. Vezette: Kátai Gábor (Balla Levente, Tóth Ádám).

Sényő: GAZSI – Klepács, Hadházi, Fenyőfalvi (Lakatos L., 69.), SZOKOL, Boros, FARKAS M., Schmidt (Molnár M., 69.), Páll (Barcsay, 74.), KA­PACINA (Bodó, 88.), OROSZ M. Edző: Fiumei Viktor.

Tiszafüred: Sándor B. – HÁ­DA, Mészáros N., Kalóz, CSIKI N. – SZANKU, SZÖVETES, Gajda (Csikós, 64.), Tóth N. – Kalmár F., Szántó (Barzsó, 46.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Klepács (3.), Páll (31.), Boros (32.), Molnár M. (90.), ill. Szanku 2 (36., 75.)

Fiumei Viktor: – Nagyon jól kezdtünk, utána növelni tudtuk előnyünket kétszer is. Három egyes szünet után a folytatásban viszont felhoztuk az ellenfelet, de a meccs vége jól sikerült számunkra.

Dorcsák Zoltán: – Három rögzített helyzetből kaptuk a gólokat, amit el kellene kerülni. Viszont örömteli, hogy a három nullás állás után is talpra álltunk. Károm kettőnél két nagy lehetőségünk is volt az egyenlítésre, de sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni.