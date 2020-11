Optimisták a szolnokiak

Két helyszínen, Budapesten és az olaszországi Siracusában is megkezdődtek a Bajnokok Ligája selejtezőtornái, amelyek tétje a főtáblára jutás. A Szolnoki Dózsa csapata azonban csak pénteken délben a francia Pays d’Aix ellen rajtol a szicíliai városban.

Az előzményekről annyit, hogy a BL főtáblája majd 12 csapatos lesz, amelyben a magyarok közül egyelőre csak a címvédő Ferencváros részvétele biztos. Az OSC Budapesten, a Nyéki uszodában az orosz Szin­tyez Kazany, a szerb Radnicski Kragujevac, a spanyol Terrassa és a francia Tourcoing, a 2017-ben BL-győztes Szolnoki Dózsa pedig az olaszországi Siracusában, a görög Idraikosz, a francia Pays d’Aix, valamint a horvát Mladost Zagreb ellen harcolhatja ki a főtáblás szereplést.

Azóta azonban változás történt, ugyanis az Idraikosz gárdája visszalépett a küzdelmektől. Mint többször is írtuk, mindkét helyszínen két-két csoportban kerül sor a mérkőzésekre, a vasárnapi zárónapon a négy csoportelső játszik a két kiadó főtáblás pozícióért. A BL-selejtezőket a koronavírus-járvány miatt tornarendszerben, úgynevezett buborékban rendezik meg, magyarul a csapatok csupán az uszoda és a szálloda közötti frontvonalon mozoghatnak.

Az egykori szolnoki játékos, Varga Dániel, aki most az OSC vezetőedzője, elmondta az MTI-nek, hogy nagyon kemény öt hét áll az együttes mögött, hiszen a gárda fertőzések miatt csak később kapcsolódott be a bajnoki küzdelmekbe, így ez idő alatt tíz mérkőzést játszott. Hozzátette, nem elvárás, hanem inkább „erős vágy” a továbbjutás, ugyanakkor a Bajnokok Ligája egy más kávéház, az ellenfelek pedig hasonló célokkal érkeznek a Budapestre.

A szolnokiak jó ajánlólevéllel érkeznek a szicíliai városba, hiszen a nyári Magyar Kupa-sorozatban veretlenül végeztek a második helyen. A bajnokságban pedig mind a tizenegy találkozójukat megnyerték. Nagy Viktor, a csapat világ- és Európa-bajnok kapusa egyértelműen fogalmazott, miszerint meg akarják nyerni a selejtezőt, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben minden mérkőzésnek, minden lehetőségnek örülnek, ezt pedig ki akarják használni.

Zsivko Gocics, a szolnokiak vezetőedzője azt mondta hírportálunknak, hogy szerencsésen megérkeztek Siracusába, a teljes keret és a szakmai stáb egészséges.

– Nagyon szép helyen lakunk, jók a körülmények, sőt még az időjárásra sem lehet panaszunk. Kedden este tudtuk meg, hogy a görög csapat lemondta a részvételt, ezért csak három mérkőzés vár ránk, és egyik sem lesz könnyű. A Mla­dost csapatában horvát válogatott játékosok szerepelnek, a franciák soraikban öt délszláv vízipólóssal érkeztek. Annyi előnyünk van, hogy a Mladost–Pays d’Aix meccset csütörtök este rendezik, így feltérképezhetjük mindkét vetélytársunkat.

– Illetve láthatjuk az A1-es csoport csapatait is, amelyben az olasz Ortigia Siracusa, a román Steaua Bucuresti, a montenegrói Primorac Kotor és a horvát Jadran Split lesz érdekelt. Azt még nem is említettem, hogy újabb tesztelésen vettünk részt, mindenki negatív leletet produkált. Optimistán várjuk a pénteki rajtot. Célunk nem is lehet más, mint a továbbjutás.