Öt esztendeje veretlenül nyertek bajnokságot pólósaink

Immár öt esztendeje történt: 2015. május 18-án a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata a bajnoki döntő harmadik összecsapásán is legyőzte az OSC gárdáját, és ezzel történelme során hetedszer lett bajnok – 1964 óta először. Erre emlékezünk az akkori vezetőedzővel, Cseh Sándorral, illetve Jansik Dáviddal, aki azóta is a csapat játékosa.

Azt tudni kell, hogy a szolnoki csapat 2013-ban és 2014-ben is döntőt játszott, sajnos mindkettőt elveszítette az Egerrel szemben. A 2014–15-ös évadban azonban nem lehetett megállítani a Tisza-parti alakulatot, amely veretlenül játszotta végig a szezont: a Fradi elleni elődöntőt és az OSC-vel szembeni finálét is söpréssel tudta le.

– Csodás bajnoki és kupaszezont zártunk 2015 májusában – emlékszik vissza a szolnokiak saját nevelésű edzője, Cseh Sándor, aki mostanság a Magyar Vízilabda-szövetség utánpótlás-igazgatója.

– Ritka a vízilabdában is, hogy egy csapat veretlenül harcolja végig a szezont, mi ezt megtettük. Az alapszakaszban 25 meccset nyertünk, csupán egy döntetlenünk volt, hazai pályán 10–10-et játszottunk a címvédő Egerrel. Az elődöntőben a Fradit, míg a fináléban az OSC-t vertük magabiztosan. És akkor még nem említettem, hogy abban az évadban a Magyar Kupát is elhódítottuk, a szentesi döntőben is az OSC-t győztük le 10–7-re.

Igaz, olimpiai, világ- és Európa-bajnokok is játszottak, mégsem voltak sztárallűrök. Mégis úgy tűnt az egész évadban, hogy mindenki tudja a helyét, a dolgát csapatban.

– Nem sztárcsapatról beszéltünk – folytatta Cseh Sándor. – Minden egyes meccset komolyan vették a fiúk. Azzal, hogy mindenki ellen hajtottak, megtisztelték ellenfelüket. Azt beszéltük meg a szezon előtt, hogy maradandót akarunk alkotni, ami hibátlanul sikerült is. Mindenkire egyformán számíthattunk. Jó példa volt a döntő harmadik meccse, amikor a második negyedben már 4–1-re is vezetett az OSC. Ekkor időt kértem és cseréltem: akik a padon ültek, azok is tudták, mi a dolguk. Három perc alatt egyenlítettek, innentől pedig már nem tudtak bennünket megállítani.

– Egyértelmű, hogy jó csapatunk volt – mondta Jansik Dávid, aki 2013-ban, 22 esztendős korában érkezett Szolnokra. – Emlékszem, hogy 2014 májusában elbuktuk a bajnoki döntőt az Eger ellen. Bizonyítani akartuk, hogy igenis nyerő típusú csapat vagyunk. Tegyük hozzá, nagyszerű játékosok alkották keretünket, olyan pólósok, akiktől nagyon sokat lehetett tanulni, és tanultam is az idők folyamán. Tulajdonképpen 2014 őszén indultunk el a sikerek felé, hiszen a következő három esztendőben minden egyes címet megnyertünk, ami óriási dolog, és kevés klubnak adatik meg.

Cseh Sándor arról is beszélt, hogy sajnálta, hogy a bajnoki döntő után két héttel nem tudtak maradandót alkotni, mert a Bajnokok Ligája barcelonai negyeddöntőjében büntetőlövésekkel alulmaradtak a címvédő Barcelonettával szemben. Az más kérdés, hogy két év múlva már a Bajnokok Ligáját is megnyerte a szolnoki csapat, közben pedig két-két bajnoki és kupagyőzelmet is begyűjtöttek Cseh Sándor tanítványai. Történelmet írtak!