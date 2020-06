Pongó Máté Pécsről igazol az Olajbányász soraiba

A legutóbbi két szezonban a PVSK színeiben szereplő Pongó Mátéról azt tartják, hogy igazi csapatember, aki a válogatottba is beverekedte magát. Jó hír, hogy a következő két évadban az Olajbányász csapatát erősíti majd a 26 esztendős irányító játékos. Az utolsó edzést követően beszélgettünk vele.

– Az elmúlt hetekben teremben és szabadban is dolgozott a Szolnoki Olajbányász együttese. Bár a tétmeccsekre még várni kell több mint három hónapot, a tréningeket jó hangulatban hajtották végig a piros-feketék. Ön mikor csatlakozik a csapathoz?

– Bár a szerződésem augusztustól lép majd életbe, a klub elöljárói és Gasper Potocnik vezetőedző felajánlotta, hogy dolgozzak együtt a csapattal – kezdte Máté. – Én pedig kapva kaptam az alkalmon, így legalább ismerkedtem társaimmal és a környezettel, mondhatom, szimpatikus minden Szolnokon. Meg mondom őszintén, nagyon hiányzott a játék, jót tett a munka. Mint tudjuk, a karanténidőszakban a futáson kívül túl sok mindent nem tudtam elkövetni, ami maximum a szinten tartáshoz volt elég. Most az erőnléti edzőnkkel, Ecseki Danival is sokat dolgoztunk, és még a nyári időszakra is ellátott bennünket edzéstervvel, hiszen várhatóan augusztus 10-én kezdjük majd a felkészülést a következő évadra.

– Akkor hogyan alakul majd a nyári programja?

– Mint mondtam, dolgozni is fogok, azon leszek, hogy fitten érkezzek vissza a felkészülésre. Nekem nem újdonság a munka szabadság alatt, volt, hogy az Egyesült Államokba utaztam nyári táborba, de Budapesten is részt vettem különböző szintű táborokon, mindenütt jól éreztem magam, és sokat tanultam. Az igazság az, hogy az a típusú játékos vagyok, aki szeret dolgozni, edzeni. Természetesen igyekszem kikapcsolódni a következő másfél hónapban, a baráti körrel szervezzük a nyári programot, de még ebben nincs végleges döntés.

– Azt tudjuk, hogy Kovács Péterhez hasonlóan bajai származású, és testvérei is kosaraznak, mindhárman megfordultak az első osztályban. Lehet számítani testvárharcra is az ősszel?

– A bátyámmal, Martinnal játszottam együtt Kecskeméten, de ő már két éve hazatért Bajára, a klub NB I/B-s csapatában szerepel. Az öcsém, Marcell pedig már öt éve Németországban, a Bundesligában játszik. Az elmúlt évadban a másodosztályban érdekelt Nürnberg játékosa volt, de neki is lejárt a klubjánál a szerződése. Legutóbb azt beszéltük, hogy továbbra is szívesen maradna a német bajnokságban, de még minden képlékeny. Nem tudni, hogy mikor fogok tétmeccset játszani a tesóim ellen.

– Az elmúlt években sokat láttuk Szolnokon kosárlabdázni, előbb a Kecskemét, majd a Pécs színeiben. Miért döntött a váltás mellett?

– Mindkét klubnál jól éreztem magam, hiszen 16 éves koromban kerültem Bajáról Kecskemétre, ahol nyolc évig játszottam. A KTE-nél lett belőlem kosárlabdázó, nagyon sokat köszönhetek a klubnak, jól éreztem magam a városban is. Két éve Pécsre igazoltam, ahol szintén szerettem kosárlabdázni, megkaptam a játékperceket, nem panaszkodhattam. Tavaly nyáron bronzérmet szereztünk a csapattal, épp a Szolnok ellen harcoltuk ki ezt a szép sikert. A Péccsel indultunk a FIBA Európa-kupában, a csoportunkból sajnos nem jutottunk tovább, de nagy élmény volt számomra az európai kupaporondon játszani.

– A bajnokságban az ötödik helyen álltunk, amikor a világjárvány miatt lefújták a bajnokságot. Ősztől azonban már a Szolnoki Olajbányász gárdáját fogom segíteni, szimpatikus ajánlatot kaptam a klubtól. Még az is lehet, hogy kevesebb játékpercet kapok, mint Pécsett. Mégis a váltás mellett döntöttem, mert az Olaj évek óta a magyar mezőny legeredményesebb klubja, olyan csapatban akarok játszani, amely bajnoki címért küzd. Olyan teljesítményt karok nyújtani, hogy Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány ismét számításba vegyen a válogatottnál.