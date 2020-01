Potyogtak a gólok a szolnoki teremtornán

Nagy küzdelmeket, szoros és meglepő eredményeket is hozott a szolnoki Széchenyi Gimnázium sportcsarnokában zajló Castrum-Ex teremfoci-bajnokság második játéknapja.

Az A csoportban a két pont nélküli csapat összecsapásán a Műszolt háromszor is keserítette a kapusok balsorsa, ami persze semmit nem von le a Toporgó gárdája gólerős játékának érdemeiből. Az SRS Autókozmetika másodszor is döntetlent harcolt ki egy hajtós meccsen, a Castrum-Ex-Alföldi Szakértő bár többször is vezetett, nem tudott tartós fölényt kiharcolni.

Hasonlóan küzdelmes volt, és ugyanazzal az ikszes eredménnyel zárult a Fire-Oil és a Build and Job mérkőzése. A kapuk felváltva forogtak veszélyben, és a megszerzett vezetésre mindig volt válasza az ellenfélnek. Mindkét mérkőzésre vonatkozóan jó kifejezés az igazságos pontosztozkodás. Az élen a Build and Job és a Castrum-Ex áll jelenleg.

A B csoportban az Épszigker cserepadjának is köszönhetően őrölte fel a minimális létszámmal kiálló HYAB ellenállását, bár az utóbbit mindenképp dicséret illeti játékosainak küzdőszelleméért. A csoport másik két meccse egyaránt megkaphatná a „nap mérkőzése” jelzőt, lévén fordulatokban igen gazdagok voltak, és némi meglepetéssel is szolgáltak.

A Csontos FC a Tisza Ablakkal játszott nagyot, felváltott vezetés után a győztes találat a meccs végső szakaszában esett. Az utolsó egy-két percre a Csontos kapusa is csatlakozott a támadásokhoz az egyenlítés reményében, de ez most nem járt eredménnyel. Szórakoztató, nagy meccs volt.

A nap zárótalálkozóján a Stilo-Build&Job tűnt esélyesebbnek a nevével ellentétben sok fiatallal felálló Oldsmobile ellen. Az első félidőben szerzett kétgólos előnyük is ezt igazolta, de a második játékrészben teljesen megváltozott a játék képe. Az egyenlítésből komoly lélektani előnyt kovácsoló Oldsmobile játékosai a végén a győztes találatot is megszerezték, ezzel a nap meglepetését okozták. Jutalmul az Épszigkerrel azonos pontszámmal vezetik a csoport tabelláját.