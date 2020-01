Rangadó vár a megye mindkét élvonalbeli gárdájára

Megakadhatott a Szolnoki Olajbányász szekere, hiszen legutóbbi négy mérkőzéséből hármat elveszített. Péntek este hat órától, hazai pályán a fonalat elkapó ZTE ellen lehet javítani. A Jászberény szombaton hatkor játszik, ráadásul a kiemeltnél is kiemeltebb fontosságú mérkőzést, melyen a Szedeákot fogadja.

Az Alba Fehérvár és a Körmend ellen egylabdás meccset játszott a szolnoki csapat, Debrecenben ugyanakkor nemigen volt esélye a Milos Boriszovot nélkülöző DEAC ellen.

– Szeretnénk megtörni a kétmeccses vereségszériánkat – fogalmazta meg többek óhaját is a csütörtök délelőtti edzésen Dakarai Tucker.

– A két elvesztett meccs ellenére egyáltalán nincs rossz hangulat a csapatnál. Ezúttal is a védekezés lesz a legfontosabb, hogy megállítsuk a ZTE támadójátékát.

A Zalaegerszeg is az edzőt váltó kosárcsapatok táborába lépett, úgy tűnik, az új seprű jól seper, hiszen a horvát Ante Nazor összerázta a társaságot – a két egymást követő győzelem az új vezetőedzővel legalábbis erre enged következtetni. Az Olajbányász az ötödik helyről kezdi a tizennyolcadik fordulót, míg a Zalaegerszeg a nyolcadik. Úgy, hogy negatív a mérlege (8 győzelem, 9 vereség). A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

– A tévés meccsek átkát szeretnénk lezárni, hiszen idén még nem sikerült nyernünk olyan mérkőzést, amelyet az M4 Sport közvetített – érvelt a csapat kapitánya, Kovács Péter.

– A ZTE az új edzőjével már más csapat, mint korábban volt. Gyors játékot kell ellenük játszanunk, de hátul is végig masszívnak kell lennünk.

Sajnos nem okozhat fejtörést a szolnoki edzői stábnak, hogy a hat légiós közül kit ne nevezzen a mérkőzésre. Davis ugyanis betegséggel bajlódik, így kihagyja a mérkőzést.

Egy szurkoló számára megszokhatatlan, ám a berényi drukkerek lassan hozzáedződnek a megpróbáltatásokhoz. Zsinórban hét találkozót veszített el a JKSE, amely továbbra is egyetlen győzelmet tud felmutatni. Az edzőváltás az eredményekben még nem látszik meg. De mikor, ha nem most? Ki ellen, ha nem a Szeged ellen? A Szedeák mutatója sem nyaldossa a csillagos eget, de három győzelme kettővel több, mint amennyi a berényi oldalon sorakozik. Szrecsko Szekulovics ugyancsak népszerű ember Berényben, ám holnap szívesebben fogadná a gratulációkat, mint hogy ő maga gratuláljon legyőzőjének.

– Úgy tűnik, hogy nekünk a Szeged az egyetlen belátható távolságban lévő rivális a bajnokságban – mondta Perin­ger Balázs a JKSE közösségi oldalán.

– Új edzőnk abszolút pozitív impulzust hozott a csapatba szakmailag és emberileg is. Támadásban és védekezésben is új dolgokat gyakoroltunk a héten, ezeket szombaton élesben is megmutatjuk, és természetesen szeretnénk megnyerni a meccset. Mint mindig, most is a védekezés lesz a kulcs, ugyanakkor támadásban is észnél kell lenni, ez utóbbiban sajnos voltak hiányosságaink. Bátran kell játszanunk, az üres dobóhelyzeteket el kell vállalni, önbizalommal telve pályára lépni. Úgy, mintha csatába mennénk.

Mint a hétközi nemzetközi kupameccsek mindegyikén, a magyar bajnokság tizennyolcadik fordulójának valamennyi mérkőzésén megemlékeznek a vasárnap helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantről. Az íratlan szabály alapján az a csapat, amely a feldobás után elhozza a labdát, lepörgeti a 24 másodpercet, míg a másik csapat szándékosan nem viszi át a játékszert 8 másodperc alatt a támadótérfélre. E kettő volt a kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös NBA-győztes, 41 éves korában elhunyt legenda száma a Los Angeles Lakersben.

Rendhagyó történet: egy férfi, két eset Furcsa dolgokra képes az átigazolás. A Szeged az előző fordulóban az Alba Fehérvárt fogadta, az SZTE-ben pályára lépett a szerb Milos Miliszavljevics, aki hétfőn kilépett szegedi kontraktusából és a Kecskeméttel állapodott meg. A tizennyolcadik fordulóban a KTE Székesfehérváron játszik, alighanem Miliszavljeviccsel a keretben. A fiatalember így megspórolt magának egy taktikai értekezletet. Ez a találkozó szombaton 18 órakor kezdődik, csakúgy, mint a Sopron–Kaposvár, a Paks–Debrecen és az Oroszlány–Falco is. A Körmend viszont 14.45-kor kezd a Péccsel, ezt a találkozót is élőben közvetíti az M4 Sport.