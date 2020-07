Rangos elismerés az Invictusnak

Vizes sportok Hogy rohan az idő, immár öt éve működik az Invictus Úszó és Vízilabda Klub. Az elmúlt időszakról és jövőbeli tervekről a klub vezetőivel beszélgettünk.

– Tulajdonképpen mi egy régiós egyesület vagyunk – kezdte Mohi Márk, az Invictus SC ügyvezető igazgatója.

– Martfűi, mezőtúri és szolnoki szakosztályokkal működünk immár ötödik esztendeje. A versenyszerű úszás mellett természetesen az úszásoktatásban is tevékenyen részt veszünk Martfűn és Mezőtúron, még a megyén kívüli Gyomaendrődön is a mi edzőink, oktatóink tanítják a gyerekeket. A versenyúszósportban is jeleskednek sportolóink, a mezőtúri mellúszó, Nagy Zoltán legutóbb az országos döntőbe verekedte magát. A szolnoki csapatunk is kitett magáért, Szekeres Szilvia edző tanítványai közül Bíró Juli, Hegyi Mira, Nagy-Hornok Samu, Rácz Olgi és Sűrű Konrád szintén az országos döntőben szerepelt korosztályában. A Magyar Úszószövetség is elismerte a nálunk folyó munkát, megkaptuk a „Kiváló utánpótlás-nevelő műhely” elismerést is.

– Mindezeket az eredményeket úgy értük el, hogy egyelőre nincs uszoda Szolnokon, a gyerekek Törökszentmiklóson és Martfűn edzenek. Reméljük, hogy ősztől megoldódnak a problémák. Az eredményekben óriási szerepet vállaltak a szülők is, hiszen a segítségük nélkül nem tartanánk ott, ahol most tart az egyesületünk.

– Az Invictus vízipólós csapatai online és egyéni tréningeket végeztek a világjárvány ideje alatt – ezt már Mohi Zoltán szakmai igazgató mondta.

– Lassan visszatér az élet a régi kerékvágásba, folytatódtak a csapatedzések. Idén sem marad el az elmúlt két esztendőben nagy sikert arató Túri Fullánk Nemzetközi Sport & Életmód Fesztivál. Augusztus 17-től egy héten át a vízilabda mellett további strandsportágak, -foci és -kézilabda szerepel majd a kínálatban. Természetesen a helyes életmóddal kapcsolatos előadások színesítik majd a programot.

Ugyancsak vízilabdával kapcsolatos hír, hogy az Invictus SC felnőttcsapata néhány rutinos játékossal a soraiban, Kis Gábor szakmai igazgató irányításával készül az OB II.-es bajnokságra.