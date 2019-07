Régi-új fiúk a MÁV soraiban

Újabb tesztmeccseken léptek pályára NB-s futballcsapataink. Mindezeken a másodosztályú Szolnoki MÁV FC és a harmadik ligában érdekelt Jászberényi FC is egyaránt alacsonyabb osztályú vetélytársát győzte le a hétvégén.

Az NB II.-ben újonc Szolnoki MÁV FC azt a dabasi gárdát fogadta, amely az elmúlt évadban a 8. helyen zárt a harmadosztály Közép csoportjában. A kék-fehérek soraiban ezúttal is szerepelt négy olyan játékos, mint Berdó Péter, Csirmaz István, Kovács Olivér és Rokszin Ádám, akik annak idején a másodosztályban több-kevesebb ideig játszottak MÁV FC-ben.

Mint azt Földi Sándor, a szolnokiak ügyvezető-igazgatója hírportálunknak elmondta, mind a négy futballista a szezon végéig szóló szereződést írt alá a napokban régi-új klubjával.

– Jól ismerjük mind a négy fiút, jó mentalitású, több poszton is bevethető játékosok, akik annak idején már bizonyítottak nálunk – indokolta a döntést Földi Sándor. – Mellettük szintén a mi játékosunk lesz Vólent Roland, a 26 éves Honvéd-nevelésű csatár legutóbb Békéscsabán szerepelt. Vezetőedzőnk Csábi József jól ismeri Rolandot, bízik a gólérzékenységében.

– Mellettük három fiatal próbázó közül Kormos Dáviddal (kapus) ugyancsak megállapodtunk. Két mezőnyember Bárdos Bence (DVTK) és Kulcsár Hunor (Nyíregyháza) még a jövő hetet velünk tölti, ezután lesz döntés a sorsukról.

– Természetesen az NB III.-ban bajnoki címet nyerő csapat magja is együtt marad, köztük a kapus Molnár-Farkas Tamástól a gólkirály Simon Attiláig is bennünket erősít a következő évadban, a fiatalok közül Horgosi Donáttal és Földi Marcellal is sikerült megállapodnunk.

– Tervezzük, hogy Kotula Mátéval, Kurdics Gergővel és Sitku Lászlóval is profi szerződést kötünk a kö­zeljövőben. Az évadra 25 fős kerettel vágunk majd neki, erre azért van szükség, mert több, mint negyven tétmeccs vár ránk az elkövetkezőkben.

Visszatérve a Dabas elleni előkészületi összecsapásra, Csábi József vezetőedző azt nyilatkozta a klub honlapján: – A harmadik hét végén járunk, egyre több mérkőzés van a lábunkban. Hál’ Istennek ma ismét azt tudom mondani, hogy jó érzéseim vannak a találkozóval kapcsolatosan.

– Tetszett a csapat szellemisége, ahogyan futballozott, szinte majdnem a mérkőzés teljes egészében. Az első tíz percben, valamint a második félidőben voltak hullámvölgyek, de ezektől eltekintve azt éreztem, hogy tetszetősen is játszottunk.

– Még mindig a helyzetkihasználással van problémánk, ha nem is mindegyiket – mert azért olyan ritkán van – de legalább a felét be kellett volna rúgni, s akkor még szebb lett volna az eredmény is.

A szolnoki fiúkra a héten újabb tesztmeccsek várnak. Előbb szerdán a szlovákiai Somorján edzőtáborozó izraeli Kiryat Shmona csapatával találkoznak, majd pénteken a Törökszentmiklós, szombaton pedig a Grosics Akadémia vendégei lesznek.

Szolnoki MÁV FC – Dabas 3–1 (2-0)

Szolnok: Molnár-Farkas (Haris, 61.) – Sitku (Csirmaz, 46.), Papp Sz. (Pataki, 61.), Szabó R., Bárdos (Kotula, 61.) – Berdó (Tóth B., 46.), Tisza (Kovács O., 46.), Földi (Kulcsár, 61.) – Annus (Horgosi, 46.), Simon A. (Kurdics, 61.), Rokszin (Laczkó, 61.). Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Papp (13.), Szabó R. (35.), Laczkó (80.), ill. Takács K. (66.)

Az NB III. augusztus 4-i rajtjára készülő Jászberényi FC szombaton az ausztriai Niederöblarn felé vette az irányt, ahol egy héten át fognak edzőtáborozni. Ezt megelőzve egy felkészülési mérkőzés erejéig megállt a csapat a fővárosban. A jászberényi klub honlapjának beszámolója szerint a Grund FC sporttelepén a nagy múltú BVSC vendégei voltak.

BVSC – Jászberényi FC 0–2 (0–1)

Jászberényi FC (I. félidő): Miski – Szemere, Lakatos B., Ilkovics, Süttő – László, Szöllősi, Ludasi, Balogh B. – Gresó, Pálinkás. A 60. perctől: Menczeles – Szabó T., Ilkovics, Penczner, Süttő – Győrfi, Sándor I., Ludasi, Szabó Á – Gresó, Nagy Sz. Vezetőedző: Német Gyula.

Gólszerző: Süttő (3.), László (52.)

Német Gyula, a jászberényiek nyáron kinevezett vezetőedzője ezúttal is két sort küldött pályára, a kék-fehérek győzelmét nem fenyegette veszély a jelenleg a BLASZ I. osztályban újonc fővárosiakkal szemben. Az ausztriai edzőtáborból hazafelé, szombaton az NB II.-ben újonc Ajka vendége lesz a Jászberényi FC legénysége.