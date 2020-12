Remek győzelemmel zárta az évet a Szolnoki MÁV

Győzelemmel zárta az évet a Szolnoki MÁV, amely két góllal legyőzte vasárnap délután a Haladást.

Az NB II. idei utolsó, 21. fordulójának úgy vágott neki a MÁV, hogy hét bajnoki óta veretlen volt, viszont a szombathelyiek három hellyel előrébb álltak a tabellán, így nehéz volt megmondani, melyik csapat az esélyes. A mérkőzés elején többet veszélyeztetett a Hali, főleg Rácz Ferenc lövésénél kellett résen lennie Molnár-Farkas Tamásnak a harmadik percben.

Még akadt néhány vendéghelyzet, ám a 25. perctől már inkább a Szolnok irányított, amely ziccerig is eljutott. Tisza Kálmán lövése után Csirmaz István ismétlésénél Rózsa Dániel ismét bravúrral védett, így nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne szülessen gól az első 45 percben.

A fordulás után is maradt a hazai fölény, amely góllá is érett az 58. percben. Kurdics Levente bal oldali beadása után Tisza ugrott fel az ötösön, de magas volt neki a labda, ám a szolnoki középpályás mozdulata megzavarhatta Doktorics Áront, mert a védő válláról a saját kapujába pattant a labda (1–0). Egy Rácz-lövésen kívül nem tudott veszélyeztetni a vendégcsapat, majd a 78. percben a Szolnok tizenegyeshez jutott, miután Csirmaz labdát szerzett, betört a tizenhatoson belülre, Szalay Szabolcs pedig visszahúzta. Kovács Olivér büntetőjét azonban Rózsa lábbal védte, majd Tisza kipattanóját is bravúrral hárította.

Egy percre rá majdnem büntetett is a Hali, de Tóth Milán lövésénél résen volt Molnár-Farkas. A hosszabbításban jött a második MÁV-találat, Kovács Olivér javította korábbi hibáját, miután Rokszin Ádám szögletét a kapuba bólintotta (2–0). Tehát bebiztosította sikerét a Szolnok, amely zsinórban a nyolcadik bajnokiján is veretlen maradt és győzelemmel búcsúztatta az évet.

SZOLNOKI MÁV FC–SZOMBATHELYI HALADÁS 2–0 (0–0)

Tiszaligeti stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Zám Zsolt (Horváth Zoltán, Márkus Péter)

SZOLNOK: MOLNÁR-FARKAS – CSIRMAZ, Szekszárdi, KOVÁCS O., TAMÁS L., Kotula M. – Kónya M. (Berdó, 84.), Tisza K., ROKSZIN – KURDICS (Tóth Benjamin, 74.), Szabó B. (Horgosi, 91.). Megbízott edző: Ulviczki Attila

HALADÁS: RÓZSA – Kállai (Sza­lay, 73.), Mocsi, Schim­mer, Doktorics (Tóth M., 65.) – Schusz­ter, Csilus T. – Med­gyes, NÉMETH MÁRIÓ, RÁCZ F. – Farkas B. (Tóth Barna, 57.). Vezetőedző: Mátyus János

Gólszerzők: Doktorics (58. – öngól), Kovács O. (92.)

Csábi József: – Úgy zártuk ezt a rendkívül hosszú őszi szezont, ahogy szerettük volna. A játék szinte minden elemében felülmúltuk a Haladást, így teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.

Mátyus János: – Ritka az ilyen mérkőzés, amikor a vesztes csapat edzője sem lehet elégedetlen. Persze a vereség miatt szomorúan utazunk haza, de aki ma pályára lépett, az dicséretet érdemel. Játékban nem nőtt fölénk a Szolnok, de egy roppant szerencsétlen öngóllal megszerezte a vezetést, azután csak rohantunk az eredmény után.