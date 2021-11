Remekeltek a versenyen az örményesi lovasok

Egyre népszerűbb a szabadidős lovaglás, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy idén először megrendezték a szabadidőlovasok országos döntőjét a Nemzeti Lovardában. A versenyen összesen ötvennégy egyesület kétszáznegyvenkét lovasa állt rajthoz száznyolcvanhét lóval. Megyénkből az örményesi Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület számos rangos, köztük országos bajnoki és több dobogós helyezést is elért.

– Pénteken érkeztünk és vasárnap estig tartott a rendezvény. Bonyolult, nehéz pályákon zajlott a verseny, ahol az öt-hat évesek együtt indultak a tízévesekkel és így tovább. Vagyis, korosztály szempontjából sem volt könnyű, ám számunkra nagyon sikeresen zárult ez a megmérettetés – mesélte a Budapesten megrendezett országos döntőről Monokiné Fórizs Beatrix, az örményesi Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület vezetője.

Az öt éve, tíz fővel alakult szervezet célja a szabadidős lovagoltatás népszerűsítése mellett a környékbeli lovas élet fellendítése, illetve a lovas versenysport elsajátíttatása minél fiatalabb korban. Ahhoz, hogy a budapesti versenyen részt vehessenek, több rostán is át kellett esniük. A döntőre ugyanis a területi versenyeken kategóriánként két hibátlan pályával elért eredményekkel lehetett bekerülni. A megmérettetésre az ország minden pontjáról érkeztek egyesületek, összesen ötvennégy. Több mint hétszáz nevezés érkezett be, vagyis a kétszáznegyvenkét lovas több versenyszámban is indult.

– Mi tizenhárom lovat és tizenhét gyermeket versenyeztettünk. Azokat választottuk ki, akik a területi versenyeken és a megyei döntőn is sikeresen szerepeltek. A fináléban is nagyon szép eredményeket értek el. Bármelyik kategóriában indultunk, mindig az első tíz helyezett között voltunk, és sokan lettek dobogósok, valamint országos bajnokok is – számolt be az eredményekről Beatrix.

Ahogy a Táltos Lovas Baráti Kör vezetője elmondta, a lovaglás egyre népszerűbb sportolási forma manapság, egyesületüknél szinte minden korosztály megfordul, hároméves kortól a felnőttekig.

– Mint minden sport kitartásra és türelemre tanít, emellett önfegyelemre, alázatra és az állatok tiszteletére. A versenyek miatt pedig a kudarctűrő képesség javítására és a siker kezelésére is. Emellett, mivel csapatban indulunk egy-egy versenyen, közösségépítő hatása is van – sorolta a lovaglás előnyeit a szakember. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy ez náluk nem divatsport, hiszen a gyermekek mindent megtanulnak a lovak ápolásáról, gondozásáról is.